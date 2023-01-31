Почему ночная потливость должна вас насторожить

Повышенное потоотделение в медицине называется гипергидрозом. Это состояние может возникать время от времени или быть постоянным. Оно неопасно для жизни. Однако если вы интенсивно потеете ночью – это все же повод обратиться к эндокринологу. Почему?Любой, кто был на улице в жаркий летний день, занимался спортом или слишком много работал в огороде, знает, что обильное потоотделение – нормальная ситуация. Однако гипергидроз возникает в те моменты, когда вы не даете своему телу нагрузку. Если вы отдыхаете в относительно прохладной комнате и с вас струится пот, стоит заподозрить патологию работы потовых желез, отмечает доктор Триш Кахавита.Потоотделение естественно, если отключается кондиционер или одеяло, под которым вы спите, слишком толстое. Ночной гипергидроз — это когда вы потеете всю ночь без видимой причины.Гипергидроз как патология бывает первичным и вторичным. Различать их важно, потому что выбор лечения значительно зависит от классификации.Если у вас первичный гипергидроз, то повышенное потоотделение проявляется в раннем возрасте. Причины возникновения патологии до конца не изучены.Вторичный гипергидроз возникает из-за приема лекарств или некоторых заболеваний. Например, сахарного диабета.Диабетическая невропатия – распространенное осложнение сахарного диабета II типа. Ваши нервы передают сигнал телу, когда ему нужно больше потеть, чтобы не нарушался естественный теплообмен. Однако диабет нередко поражает нервную систему. Результатом невропатии становится то, что вы потеете чаще или реже, чем обычно. Поэтому при возникновении гипергидроза (в частности, в ночное время) следует обратиться к врачу.Диабет — не единственная причина гипергидроза. Что еще может быть его триггером:У некоторых женщин в период менопаузы развивается гипергидроз лица и кожи головы. Приливы, связанные с менопаузой, также могут вызывать потливость.Некоторые лекарства могут вызывать гипергидроз. К ним относятся рекреационные, рецептурные препараты, в том числе антидепрессанты, обезболивающие и стероиды.Некоторые инфекции, такие как туберкулез и ВИЧ, иногда сопровождаются гипергидрозом.Одним из симптомов гипертиреоза или сверхактивной щитовидной железы является снижение толерантности к теплу. Из-за этого люди с этим заболеванием могут чрезмерно потеть, даже когда не жарко.Люди с некоторыми видами рака крови, такими как лимфома и лейкемия, могут испытывать гипергидроз и потерю веса в качестве симптомов заболевания.Когда мне следует обратиться к врачу?Если потливость по ночам сохраняется на протяжении нескольких недель, пора к врачу. Только опытный медик может помочь обнаружить ее причину. Также следует насторожиться, если к ночному гипергидрозу присоединились и другие симптомы (например, потеря веса, о которой упоминалось выше).