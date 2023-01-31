Почему мозг «заставляет» нас есть жирную и сладкую пищу и как его обмануть?

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Корни сильной тяги с жирной и сладкой пище нужно искать в нашем далеком прошлом. Нашим далеким предкам приходилось много двигаться, чтобы обеспечить себя пропитанием, а лучшее топливо для организма — сладкие и жирные продукты.Считается, что суточная потребность в калориях у первобытного человека составляла около 4000-5000 ккал, ведь нашим предкам приходилось охотиться, искать еду в лесу — в сутки они порой проходили более 30 км. Современные жители мегаполисов далеко не так активны, но когда мы испытываем чувство голода, первое, что приходит на ум, — съесть что-нибудь сладкое или соленое.Вредно или нет?В природе нет вредных продуктов, таковыми они становятся только в том случае, если мы употребляем их неумеренно. Добавьте сюда малоподвижный образ жизни. А еще нужно учитывать и качество продуктов: одно дело съесть кусок красного мясо, другое — продукт с гидрогинезированным жиром. Можно полакомиться сладкими ягодами, а можно — печеньем с рафинированным сахаром. Вкус вроде бы похожий, но влияние на здоровье и психику совершенно разное.Как сладкая и жирная еда воздействует на нервную системуПищевое поведение человека регулируется, в том числе, и так называемой системой вознаграждения — сложной сетью нейронов, которая отвечает за удовольствие. Нередко именно она заставляет человека хотеть чего-то очень сильно и любыми способами достигать желаемого. Одним из стимуляторов данной системы является сладкая и жирная еда. Она обладает так называемой вкусовой привлекательностью — возбуждает аппетит и заставляет нас съесть больше.Производители продуктов питания прекрасно знают о том, что именно сладкое и жирное является самым желанным для потребителя, и активно пользуются этими вкусами для изготовления фаст-фуда, молочной продукции, снеков, кондитерских изделий.Что происходит, когда мы употребляем еду с подобными вкусами? Нервные клетки вкусового аппарата, воспринимая сладость или жир, дают сигнал к выработке опиоидов, в том числе и эндорфинов — химических соединений, вырабатываемых в головном мозге и приносящих удовольствие. Помимо этого данные вещества уменьшают боль и стресс, по крайней мере, на время. Для многих людей еда, является самым доступным источником приятных эмоций. Именно поэтому переедание так часто входит в привычку.Кто подвержен зависимости?Наверняка вы встречали людей, которым достаточно съесть одну конфетку или печенье. А бывает наоборот, некоторым и пачки недостаточно... Феномен подобного поведения связан с развитием контролирующих систем, расположенных в головном мозге, в частности с его лобной долей. Если она активно работает, все остальные структуры мозга находятся в балансе. В этом случае человек способен отойти от лотка со сладостями, отказаться от жирного пирожного и жареной картошки. Если баланса в работе структур головного мозга нет, нам сложнее «нажать на тормоза» и управлять своим пищевым поведением. Часто активность коры лобных долей головного мозга снижается в случае травмы, плохого сна, злоупотребления алкоголем, синдрома дефицита внимания.Как противостоять эволюционной тяге к сладкому и жирному?Если вы сбалансируете деятельность различных отелов головного мозга, то считайте пол-дела уже сделано. Вы вернете контроль над своим поведением и снизите градус пищевой зависимости.Спите достаточно — не менее 7-8 часов, это поддержит адекватное кровообращение в головном мозге.Поддерживайте стабильный уровень сахар в крови. Для этого ешьте чаще и понемногу. Система самоконтроля отказывает чаще, если уровень сахар в крови низкий. Повышайте его за счет сложных углеводов, нежирных белков и полезных жиров.Уделяйте должное время физической нагрузке. В Японии проводилось исследование, которое показывает, что 10 минут занятия пинг-понгом значительно усиливают снабжение лобных долей головного мозга кислородом и питательными веществами.Ставьте ясные цели. Лобная кора участвует в планировании и прогнозировании — ей нужны четкие указания.Не забывайте о ежедневных удовольствиях для себя. Они не должны быть связаны с едой. Это может быть творчество, занятие спортом, рукоделие, процедуры для тела. Главное, уделяйте им хотя бы по 15-20 минут в день!