Как именно "сверхвкусные" продукты мешают худеть

Врачи выявили, какой набор факторов способствует избыточному потреблению калорий при поедании "сверхвкусных" продуктов.Некоторые диетологи используют понятие "сверхвкусные продукты". Они содержат определенный набор жиров, сахаров, натрия и углеводов, благодаря чему кажутся организму полезными и питательными. В этом случае человек стремится съесть их как можно больше, в первую очередь при попытке соблюсти диету."Мы хотели узнать, как "сверхвкусные" характеристики продуктов в сочетании с другими факторами влияют на то, сколько калорий человек потребляет за один прием пищи", - поясняют ученые задачу нового исследования.Тера Фаззино из Канзасского университета и ее коллеги пришли к выводу, что гипервкусность увеличивает количество энергии, потребляемой при попытке соблюдать четыре типа диет: низкоуглеводную, низкожировую, а также диету из сырых продуктах и из "сверхприготовленных".Оказалось, что кроме "сверхвкусности" на потребление калорий оказывает влияние энергетическая плотность еды (количество калорий на грамм), а также скорость потребление пищи. Чем выше были эти три показателя, тем больше калорий потребляли люди, пытающиеся соблюдать диету.Содержание белка было положительно связано с потреблением энергии при сырой и "сверхприготовленной" диетах, но не играло большой роли при низкожировом и низкоуглеводном режимах питания.Эти выводы предназначены в первую очередь для врачей-диетологов, чтобы они могли учитывать выявленные факторы при составлении диет для пациентов.