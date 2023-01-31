Женское здоровье — что проверить при проблемах

Каждая женщина должна помнить о том, что профилактика заболеваний лучше лечения. Ежегодное обследование у гинеколога, маммолога и других специалистов – возможность на ранней стадии определить наличие патологии и избежать опасных последствий, спасти собственную жизнь.ГормоныОбязательными для отслеживания и определения состояния здоровья являются гормоны. Получить направление на анализы можно не только у гинеколога, но и у эндокринолога, репродуктолога или врача общей практики.Среди основных показаний для проверки гормонального фона важно обратить внимание на:Нарушение менструального цикла.Бесплодие.Ранее половое созревание.Появление лишнего веса.Кровотечения.Дистрофия печени.Развитие сердечно-сосудистых заболеваний.Акне, угревая сыпь.Поводом для проведения исследований могут стать симптомы, которые на протяжении длительного времени замечает женщина – ломкие ногти, выпадение волос, резкие смены настроений, отсутствие сексуального влечения.УЗИ (органом малого таза, молочных желез)УЗИ – исследование, посредством которого можно быстро и безболезненно определить развитие патологий в области органов малого таза на ранних сроках. Ультразвуковая диагностика – процедура, в ходе которой можно диагностировать:Внематочную беременность.Изменение структуры внутренних органов.Появление добро-, злокачественных новообразований.Развитие воспалительного процесса.Непроходимость фаллопиевых труб.Бесплодие.Развитие аномалий плода во время беременности.Женщины детородного возраста должны регулярно проходить УЗИ малого таза и мочевого пузыря с периодичностью раз в полгода: это отличный метод профилактики патологий органов мочеполовой системы.Показаниями для проведения такого исследования являются болезненные ощущения в области поясницы, кровотечения, дискомфорт при мочеиспускании. Повод записаться на УЗИ – наличие заболеваний молочных желез, новообразований.ПитаниеПравильное питание – еще одна важная составляющая женского здоровья и хорошего самочувствия. Нехватка питательных веществ и полезных микроэлементов может стать причиной снижения активности и иммунитета, ухудшения состояния кожных покровов, ногтей и волос, развитие депрессивных состояний.Среди основных признаков того, что женщина не уделяет внимания пищевому рациону и злоупотребляет диетами, важно обратить внимание на появление прыщиков на коже, выпадение волос, ломкость ногтей.Важно помнить о том, что внешность – это отражение внутреннего состояния организма человека. От функционирования внутренних механизмов будут меняться внешний вид кожи, волос, ногтей, зубов.ПсихологияЗдоровый образ жизни – это не только правильные привычки, к которым можно отнести физическую активность, регулярные прогулки, занятия спортом, танцами. Каждая женщина должна следить не только за физическим здоровьем, но и за психологическим состоянием: важно полноценно высыпаться, вовремя ложиться спать, регулярно получать положительные эмоции и избегать стрессовых ситуаций.Опытные психологи рекомендуют отказаться от табачной и алкогольной продукции, составить удобный и эффектный гардероб, подобрать стильное и комфортное нижнее белье – это поможет не только сохранить красоту и здоровье, но и вселить женщине уверенность в себе.ГинекологияИзбежать проблем с женским здоровьем и предупредить развитие опасных заболеваний можно, соблюдая простые советы и рекомендации врачей:Регулярные плановые осмотры специалиста. Как правило, заболевания репродуктивной системы на ранней стадии не проявляются: определить, что в организме произошел сбой, можно только во время планового осмотра у гинеколога.Контроль выделений. Появление таких неприятных симптомов, как зуд, жжение и дискомфорт во влагалище – повод незамедлительно обратиться к врачу.Отказ от самолечения. Только квалифицированный врач сможет поставить правильный диагноз и назначить эффективное лечение в соответствии с индивидуальными особенностями женского организма.Соблюдение правил гигиены – мытье рук, использование индивидуальных полотенец, расчески, косметики.Правильное питание. Следует отказаться от диет и злоупотребления вредной пищей. Для поддержания здоровья необходимо употреблять продукты, богатые витаминами и полезными микроэлементами, отдавать предпочтение зеленому чаю, соками и негазированной воде.Сохранение жизненной активности. Занятия спортом способствуют поддержанию хорошей физической формы, помогают справиться со стрессом.Особое внимание специалисты рекомендуют уделять менструальному циклу. Любые изменения могут стать причиной развития патологии. Врачи рекомендуют вести календарь, где ставятся отметки о начале и окончании цикла. Для качественного контроля вашего здоровья можно записаться к гинекологу в Федеральный научно клинический центр (fnkc-fmba.ru) в Москве.ОнкологияНередко проблемы со здоровьем несут угрозу для жизни. Одним из пугающих диагнозов является развитие онкологического заболевания.Как показывает практика, источником проблем у женщины является грудь: самым часто диагностируемым заболеванием является рак молочной железы – образование метастаз и опухолей.Еще одна опасная патология – рак яичников: при отсутствии своевременной терапии метастазы распространяются по всему организму, поражая другие системы и органы. Опасность такого заболевания заключается в отсутствии симптоматики: женщина узнает о нем на поздней стадии, когда лечение уже не приводит к полному выздоровлению.Несмотря на то, что причины образования онкологических заболеваний не установлены, специалисты определили факторы, повышающие риск их возникновения. В группе риска находятся женщины в возрасте от 40 до 60 лет: это связано с гормональными изменениями в организме, наступлением климакса.Особое внимание собственному здоровью необходимо уделять представительницам прекрасного пола, которые страдают от воспалительных заболеваний в области гинекологии, а также тем, кто неоднократно делал аборты и ведет беспорядочную половую жизнь.Женское здоровье – это совокупность таких факторов, как нормальное состояние органов малого таза, отсутствие гинекологических заболеваний и воспалительных процессов, комфортное психологическое состояние и контроль за питанием. Избежать проблем можно только при регулярном посещении специалистов: они помогут не только убедиться в нормальном состоянии здоровья, но и выявить развитие заболеваний на ранних стадиях.