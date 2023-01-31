Врач Ермолова: при снижении температуры допускаются опасные ошибки

По словам врача-терапевта Полины Ермоловой, сбивание температуры при недостаточно высоких показателях является одной из ошибок, допускаемых при лечении ОРВИ.Говоря в интервью о частых ошибках в борьбе с инфекциями, врач Ермолова объяснила, почему сбивать не слишком высокую температуру – это неправильно. Специалист отметила, что в случае ОРВИ самое сильное недомогание может ощущаться, когда только происходит интоксикация организма, и жар еще не слишком сильный – примерно 37,5.«Больной хочет избавиться от неприятных симптомов и выпивает жаропонижающий препарат, но делать этого не рекомендуется, потому что вирусы и бактерии при высокой температуре гибнут», - сказала Ермолова.Врач подчеркнула: сбиванием жара нужно заниматься, когда градусник показывает 38,6,Опасной ошибкой, допускаемой при снижении температуры, может стать употребление одного жаропонижающего средства несколько раз на протяжении дня. Терапевт напомнила, что такие препараты часто содержат в своем составе парацетамол – его повышенная дозировка негативно сказывается на организме.«Превышение допустимой дозы парацетамола может вызвать повышение артериального давления или высыпания, а также токсическое поражение печени или даже острую почечную недостаточность», - предупредила медик.Ермолова констатировала: в день можно принимать не более 4 граммов парацетамола. Врач посоветовала для сбивания высокой температуры чередовать лекарства (к примеру, принять в первый раз парацетамол, во второй – ибупрофен).Другими ошибками при снижении температуры, по мнению врача, часто становятся нежелание пить много воды, отказ от проветривания, а также от мытья в душе из-за опасений, что это вызовет какие-то осложнения. Терапевт заявила, что вода эффективно помогает организму освобождаться от токсинов, а проветривание нужно устраивать не менее пяти раз за сутки.