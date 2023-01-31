ПОТЯГИВАНИЕ — отличная альтернатива утренней физзарядки

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Обычно после сна тело затекшее, но каждый знает, что постепенно расходится, сонливость, расслабленность пройдут сами собой.Утром, просыпаясь, человек расслаблен, пребывает в сладкой истоме. Но надо вставать, новый день требует активности. Многие по утрам, чтобы взбодриться и разогнать кровь, занимаются физзарядкой. Безусловно, это рациональное и полезное начало дня. Но, как правило, находится немало причин, которые помогают убедить себя, что сегодня зарядку можно и отменить.Потягивания и растирания вместо зарядкиВ этом случае активные физические упражнения можно заменить специальными приемами самовоздействия. После пробуждения сядьте и разотрите пальцами ушные раковины, словно перетираете тонкое полотно. Растирание стимулирует активные точки, во множестве присутствующие на ушах.После растирания несколько раз надавите и отпустите козелки — хрящевые бугорки, прикрывающие ушные отверстия.Следующий шаг — массаж глаз. Наложите подушечки пальцев на закрытые веками глаза и мягко разгладьте их, массируйте, осторожно надавливая на глазные яблоки. Это упражнение стимулирует зрение, а заодно отрегулирует аппетит, так как на веках расположены точки управления им.Потягиваться надо уметь. Основная задача — натянуть мышцы, активизировать кровоток, избавиться от застойных явлений. Глубоко вДохните и вместе со вдохом поднимите руки через стороны вверх.Ладони поднятых рук соедините и представьте, что за руки вас тянут вверх, а ступни приклеены к полу. Мысленное действие сопровождается реальным физическим напряжением, которое поможет растянуть мышцы тела, позвоночник, грудную клетку, брюшной пресс…Мышцы корпуса и ног натягиваются, а вы медленно выдыхаете в пространство перед собой. И вместе с выдохом опускаете руки до уровня плеч. Удерживаете их горизонтально, параллельно полу.На вдохе раздвиньте грудную клетку в стороны и, одновременно преодолевая мысленное сопротивление, с усилием опустите руки через стороны вниз.Вдох и движение рук вниз завершаются одновременно. Грудная клетка наполнена вдохом, а руки соприкасаются подушечками пальцев в области таза.Вновь поднимите руки через стороны вверх и повторите первый этап упражнения.Весь цикл потягиваний можно повторять несколько раз. Контролируйте свое самочувствие, при первых же признаках дискомфорта в голове или груди остановитесь и медленно спокойно подышите.НАПОЛНЕНИЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ВОЗДУХОМДля этого руки установите на уровне таза ладонями вверх и сделайте полный вдох в несколько приемов. Первый короткий вдох и подъем рук от таза к пупку. Следующая порция вдоха — и руки поднимаются до солнечного сплетения. Завершается вдох, и руки поднимаются до уровня ключиц. Задержка дыхания на 5–8 ударов сердца и медленный выдох. Руки опускаются к тазу. Повторять это упражнение можно 5–7 раз. Темп исполнения медленный