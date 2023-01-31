Ученые: многолетний брак снижает риск развития деменции

Норвежские ученые провели исследование и установили, что многолетний брак снижает риск развития деменции. О работе сотрудников Центра общественного здравоохранения в Осло говорится в статье, опубликованной в издании Journal of Aging and Health.В ходе исследования специалисты провели анализ данных 150 тысяч жителей страны, собранных за последние 24 года. Оказалось, что люди, состоявшие в браке, имели меньше шансов заболеть деменцией после 70-летнего возраста. При этом наименьший риск был у людей, состоявших в браке 25 лет и более – лишь у 11% наблюдались небольшие когнитивные нарушения.Наибольшая вероятность заболеть этим недугом была у одиноких или разведенных участников исследования. Причем наличие детей снижало риск развития деменции на 60%, но только среди неженатых.Авторы работы предположили, что такие результаты могут быть связаны с тем, что люди в браке ведут более здоровый образ жизни, чем живущие в одиночестве.