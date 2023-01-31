Офтальмолог Смирнова назвала 6 причин, почему падает зрение, — и дело не в глазах

Если вы внезапно стали видеть хуже, не стоит игнорировать этот симптом. Именно так могут проявлять себя многие опасные заболевания — так что бдительность поможет вам спасти свою жизнь.Проблемы со зрением не имеют возраста и пола: очки носят и мужчины, и женщины, и дети, и пенсионеры. В современном мире есть и альтернативные способы коррекции зрения: например, можно купить линзы или даже решиться на лазерную операцию.Но если зрение начало падать из-за болезни, то сначала придется лечить первоисточник проблемы. Офтальмолог Валерия Смирнова рассказала, почему мы можем начать хуже видеть из-за неочевидных на первый взгляд недугов.- Зрительный анализатор, а в частности сетчатка и зрительный нерв являются продолжением головного мозга. Поэтому зрение может падать не из-за патологий глаза, а на фоне болезней и повреждения головного мозга и нервной системы. Если на приеме у врача-офтальмолога не удалось найти причину упавшего зрения — скорее всего, повреждение связано с нервной системой при внешнем «здоровье» глаза.О чем может идти речь?1. Рассеянный склероз, болезнь Девика и другие демиелинизирующие заболевания, при которых происходит прогрессирующее повреждение оболочек головного мозга и зрительного нерва. Диагностика таких заболеваний сложна, ее следует проводить совместно с неврологом.2. Токсическое отравление тоже может стать причиной повреждения зрительного нерва при остром течении.3. Опухоли головного мозга, особенно вызывающие повышение внутричерепного давления, приводят к снижению зрения наряду с мозговыми симптомами в виде головной боли, тошноты, рвоты. Метастазы опухолей других органов могут быть также обнаружены в глазу и вызывать снижение зрения и повреждение структур глаза.4. Кровоизлияния в различные отделы головного мозга способны приводить к нарушениям зрения, распознавания зрительных образов. Это не связано напрямую с глазом, а является лишь проявлением сосудистой «катастрофы» из-за декомпенсации артериальной гипертензии. Основное лечение направлено на компенсацию общего состояния и профилактику осложнений.Кровоизлияния и тромбозы сосудов могут происходить и непосредственно в глазу и зрительном нерве, в таком случае может потребоваться лечение у офтальмолога и длительное последующее наблюдение для профилактики отдаленных осложнений.5. Сахарный диабет также вызывает серьезные сосудистые изменения всего организма и глаза в частности. С момента постановки диагноза необходимо постоянное наблюдение у офтальмолога, чтобы вовремя диагностировать ранние изменения на сетчатке. Регулярные визиты к врачу помогут отсрочить или приостановить необратимые изменения.6. Инфекционные (туберкулез, токсоплазмоз, очаги хронических инфекций в придаточных пазухах носа и в полости рта) и аутоиммунные заболевания (системная красная волчанка, ревматоидные заболевания) могут вызывать воспаление и повреждение тканей глаза, что может проявляться как изолированным нарушением зрения, так и сопровождаться воспалительными проявлениями со стороны глаза. Основное лечение направлено на поиск причины и устранение инфекционного заболевания.Важно отметить: неврологические, инфекционные, сосудистые заболевания могут ярко проявлять себя лишь нарушением зрения. Но даже если этот симптом остается единственным или самым заметным, лечением основной болезни должен заниматься профильный специалист. Потому не стоит пренебрегать дополнительными обследованиями и консультациямиИ конечно, важно своевременно обратиться к офтальмологу, если вы заметили снижение зрения, неэффективность очковой коррекции. Особое внимание следует обратить на следующие симптомы:появление темных пятен в поле зрения;изменение цветовосприятия, контрастности;сужение полей зрения;искажения, видимые глазом;вспышки света;боли при движении глазным яблоком;длительное воспаление глаз, не поддающееся лечению.