Гастроэнтеролог Аракелова предостерегла от употребления подгоревших блюд в пищу

Подгоревшее блюдо – не просто неприятность, считает гастроэнтеролог Светлана Аракелова. Врач объяснила, почему лучше ни в коем случае не есть его.Такой способ термической обработки, как обжаривание, сам по себе неполезен. Поскольку в процессе нагревания масло выделяет канцерогены. Они проникают в продукты, которые вы жарите, отмечает врач.«При зажарке мяса до черноты в нем образуются канцерогены, которые могут вызывать злокачественные опухоли кишечника, легких, простаты», — предупреждает гастроэнтеролог.Речь идет об акриламиде – это вещество превращает подгоревшую котлету или овощи в угрозу вашему здоровью. В частности, провоцирует мутацию клеток, нарушение передачи нервных импульсов, объясняет медик. Из-за регулярного потребления подгоревших блюд у человека может наблюдаться ухудшение координации и памяти, возникновение проблем с желудочно-кишечным трактом.