Онколог Карасев перечислил продукты, провоцирующие образование полипов
В первую очередь эксперт предостерег от злоупотребления продуктами, содержащими дрожжевые грибки и глютен, а также молочной продукцией, рафинированным маслом, сахаром.
«Никто не говорит, что надо отказаться от этих продуктов совсем, но ограничить их количество определенно стоит», – подчеркнул врач.
Все эти продукты, по мнению медика, вызывают воспаление в организме и потому опасны. Также онколог рекомендовал контролировать инсулинорезистентность, которая становится триггером опасных процессов в теле.
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