Онколог Карасев перечислил продукты, провоцирующие образование полипов

Полипы в кишечнике могут не доставлять дискомфорта пациенту. Однако они нередко становятся причиной колоректального рака. Какие продукты стоит исключить из рациона, чтобы не провоцировать потенциально опасные новообразования, в своем Telegram-канале рассказал онколог Иван Карасев.В первую очередь эксперт предостерег от злоупотребления продуктами, содержащими дрожжевые грибки и глютен, а также молочной продукцией, рафинированным маслом, сахаром.«Никто не говорит, что надо отказаться от этих продуктов совсем, но ограничить их количество определенно стоит», – подчеркнул врач.Все эти продукты, по мнению медика, вызывают воспаление в организме и потому опасны. Также онколог рекомендовал контролировать инсулинорезистентность, которая становится триггером опасных процессов в теле.