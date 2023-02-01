Три или более сотрясений связаны с прогрессирующим ухудшением функции мозга

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Новое масштабное исследование британских ученых доказало, что последствием трех или более сотрясений становится ухудшение ментальных функций, причем, прогрессирующее. Также наблюдения показали, что аналогичные тяжелые осложнения развиваются и после единственной черепно-мозговой травмы, если она носила тяжелый характер.Издание Medical Xpress рассказало об исследовании, проведенном двумя крупными университетами Великобритании, в котором были задействованы данные свыше 15 тысяч участников онлайн-исследования с широкой возрастной выборкой: от 50 до 90 лет.Анализу были подвергнуты данные о числе и тяжести сотрясений мозга, о состоянии когнитивных способностей участников опроса. Также обрабатывались и данные ежегодных компьютерных тестов на функцию мозга.Вывод несомненен: у тех, кто перенес три или более сотрясений, заметно ухудшалась память и внимание, они хуже сверстников справлялись с решением задач высокой сложности. Подобные проблемы были выявлены и у тех, кто перенес единственное сотрясение головного мозга, но тяжесть его была достаточно велика.Исследователи делают вывод: людям с подобными проблемами необходимо корректировать свои занятия. Консультироваться с врачами по поводу спортивных тренировок и выбора рода деятельности, связанного с высокими нагрузками.