Какая колбаса является наименее вредной: диетолог Мезенцева

Врач-диетолог Галина Мезенцева: любой колбасы в рационе должно быть как можно меньше.Диетолог Мезенцева объяснила в интервью, какая колбаса является наименее вредной для здоровья. По словам специалиста, таковой является вареная колбаса – продукт, не подвергающийся дополнительно копчению и жарке.Меньше всего вреда организму наносит «Докторская» вареная колбаса, констатировала специалист.В то ж время, беседуя с «Газета.ru», диетолог отметила, что считает самой качественной «Докторскую», производившуюся в советские годы. Такая колбаса изготавливалась по требованиям ГОСТа и содержала достаточно много натуральных ингредиентов. Сегодняшние разновидности этого продукта заметно уступают в качестве советской «Докторской» колбасе, сказала специалист.Также Мезенцева напомнила, что вареная колбаса производится из красного мяса, подвергающегося значительной переработке. Хотя для здоровья она менее вредна, чем копченая, в целом есть любую колбасу нужно как можно реже и как можно меньше, заявила медик.«Обработанные продукты из «красного» мяса (сосиски, ветчины, колбасы, солонина, вяленое мясо, мясные консервы и полуфабрикаты) являются канцерогеном первой группы, что усиливает риск многих заболеваний», - проинформировала врач.Комментируя состав копченых колбасных изделий, диетолог предупредила: в нем практически всегда присутствует избыток соли, насыщенных жиров. Употреблять такой продукт противопоказано, если имеются проблемы с сердцем, сосудами и почками, а также хронические патологии ЖКТ, гипертония, лишний вес, подагра.