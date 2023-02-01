Кофе в сочетании с молоком вдвое быстрее стравляются с воспалением

Датские ученые выявили лечебный эффект кофе с молоком. Каким образом они взаимодействуют, вдвое усиливая противовоспалительный эффект, исследователи рассказали в журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry.Полифенолы, содержащиеся в кофе и ряде других продуктов (чай, овощи и фрукты), являются природными антиоксидантами. То есть, служат организму защитой от различных окислительных (разрушительных) реакций. Тем самым предотвращают воспаления или, как минимум, снижают их силу.Специалисты Копенгагенского Университета экспериментально показали, как полифенолы взаимодействуют с аминокислотами, являющимися структурными элементами белков. В ходе опытов была выявлена закономерность: комбинация полифенолов и аминокислот показывает в два раза большую эффективность в борьбе с воспалениями, нежели только полифенолы.Поскольку молоко богато белком — аминокислотами, то сочетание его с кофе дает серьезный противовоспалительный эффект. Ученые будут продолжать подобные исследования, чтобы выяснить пути улучшения усвоения организмом полифенолов. А также дальше искать наиболее полезные сочетания продуктов.