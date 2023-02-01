Кофе в сочетании с молоком вдвое быстрее стравляются с воспалением
Полифенолы, содержащиеся в кофе и ряде других продуктов (чай, овощи и фрукты), являются природными антиоксидантами. То есть, служат организму защитой от различных окислительных (разрушительных) реакций. Тем самым предотвращают воспаления или, как минимум, снижают их силу.
Специалисты Копенгагенского Университета экспериментально показали, как полифенолы взаимодействуют с аминокислотами, являющимися структурными элементами белков. В ходе опытов была выявлена закономерность: комбинация полифенолов и аминокислот показывает в два раза большую эффективность в борьбе с воспалениями, нежели только полифенолы.
Поскольку молоко богато белком — аминокислотами, то сочетание его с кофе дает серьезный противовоспалительный эффект. Ученые будут продолжать подобные исследования, чтобы выяснить пути улучшения усвоения организмом полифенолов. А также дальше искать наиболее полезные сочетания продуктов.
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