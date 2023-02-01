5 причин возникновения зубного камня и способы профилактики

Зубной камень — явление весьма неприятное и знакомое каждому из нас. Мы поговорили с российским врачом-стоматологом Луизой Автандилян и узнали, по каким причинам возникает эта распространённая проблема и как предупредить ее при помощи средств профилактики.Откуда во рту камни?Зубной камень представляет собой отвердевший с течением времени мягкий зубной налет, состоящий из отмерших клеток, белков, остатков пищи, а также минералов.В норме на зубах каждого здорового человека присутствуют бактерии, которые особенно активно размножаются после еды — именно в результате их жизнедеятельности образовывается мягкий, слабо пигментированный налёт в виде пленки. Но со временем (обычно уже через 8 часов при отсутствии гигиены) рыхлые отложения начинают затвердевать под воздействием минеральных солей, содержащихся в слюне. В зависимости от локализации различают два вида зубного камня — поддесневой (возникает на корне зуба) и наддесневой (в пришеечной области). Твердые зубные отложения не только портят внешний вид улыбки, но и могут доставить массу стоматологических проблем — от неприятного запаха изо рта (галитоза) и кровоточивости дёсен до развития множественного кариеса, гингивита и пародонтита.Наиболее частые причины возникновения зубного камняНесоблюдение правил личной гигиеныСамая главная причина — отсутствие систематической и правильной гигиены полости рта. Как было сказано говорили ранее, процесс отвердевания зубного налета начинается уже спустя 8 часов после приёма пищи, поэтому важно чистить зубы два раза в день — утром и вечером, а в течение дня пользоваться доступными вспомогательными средствами — флоссом, портативным ирригатором. жевательной резинкой без сахара или ополаскивателем.Можно воспользоваться чистой водой и прополоскать рот после еды, особенно после употребления магазинных сладостей и выпечки: эти продукты — источники быстрых углеводов, служащих питательной средой для патогенных микроорганизмов и ускоряющих их размножение. К этому же пункту можно отнести неправильно подобранную, слишком мягкую или некачественную зубную щетку, которая попросту неэффективна и не справляется с зубным налетом, как положено.Вредная привычка — курениеКурение значительно ускоряет процесс образования зубного камня: мягкий налёт под воздействием никотиновых смол покрывается специфической плёнкой и отвердевает быстрее, а токсичные вещества, содержащиеся в табачном дыме, способствуют скоплению болезнетворных микробов и дальнейшему развитию кариеса со всеми вытекающими последствиями — от появления подвижности зубов до их потери.Употребление красящих напитковРегулярное употребление черного чая, кофе и красного вина, богатых танинами, также может спровоцировать возникновение этой неприятной проблемы: постоянное отложение пигментированного налёта в труднодоступных местах на эмали рано или поздно приведёт к образованию зубного камня.Недостаточное количество твёрдых продуктов в рационеТвёрдая пища при пережевывании очищает поверхность зубов от мягких отложений и остатков еды, а также массирует десны. Особенно полезно для этих целей пожевать сырой овощ или фрукт — яблоко, морковь или зелень. Когда же человек питается преимущественно мягкой пищей, естественного механического очищения зубной эмали от налёта не происходит.Особенности строения зубочелюстной системыНеправильный прикус, скученность и дефекты зубного ряда, нарушение жевательной функции, а также наличие ортодонтических конструкций мешают проведению тщательной гигиены полости рта, тем самым существенно повышая риск образования зубного камня.Как предупредить проблему?Самая лучшая профилактика — не только проводимые ежедневно гигиенические процедуры, но и профессиональная гигиена полости рта в кресле стоматолога. Сеанс профгигиены проходит в трех этапах:Ультразвуковая чистка зубов — врач-гигиенист легко удаляет зубной камень, который невозможно убрать самостоятельно в домашних условиях; Air Flow — абразивно-воздушный метод чистки зубов — бережно очищает зубную эмаль от тёмного пигментированного налёта; Полировка поверхности зубов специальной пастой — для придания улыбке здорового блеска.«Для поддержания здоровья и красоты зубов необходимо посещать гигиениста с минимальной периодичностью 1 раз в полгода. Только своевременно и регулярно удаляя зубной камень, можно предотвратить развитие опасных заболеваний полости рта и сохранить привлекательную улыбку на долгие годы»,— уверяет Луиза Автандилян.