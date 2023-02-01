Врач Доронин: быстрая утомляемость входит в число симптомов дефицита магния
Магний крайне важен для подержания хорошего здоровья, его достаток в организме способствует нормальному функционированию сердечно-сосудистой системы, а также обеспечивает крепкие нервы и стрессоустойчивость, необходим для мышечной деятельности тела и для защиты от вирусных инфекций. По словам врача-онколога Леонида Доронина, с проблемой дефицита магния в организме может столкнуться человек практически любого возраста, включая детей.
Что влияет на возникновение дефицита этого микроэлемента? Врач пояснил: он может стать следствием неправильного питания, приема мочегонных средств, антибиотиков, злоупотребления алкоголем
«Такие состояния, как глютеновая болезнь и воспалительный синдром кишечника, которые затрудняют усвоение организмом питательных веществ, могут сделать вас более склонными к дефициту магния – даже при здоровом питании», - добавил Доронин.
Медик перечислил симптомы дефицита магния.
Ощущение сильной слабости.
Быстро возникающее утомление
Беспричинная потеря аппетита.
Тошнота.
Перепады настроения.
Мышечные судороги (в том числе ночные).
Леонид Доронин посоветовал при наличии данных симптомов консультироваться с врачом, сдавать анализ крови и корректировать имеющийся недостаток магния.
«Если на протяжении длительного времени игнорировать эту проблему, повышается риск развития или обострения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, остеопороза и мигрени», - резюмировал специалист.
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