Врач Доронин: быстрая утомляемость входит в число симптомов дефицита магния

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При запущенном и не корректируемом дефиците магния возникает подверженность сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету.Магний крайне важен для подержания хорошего здоровья, его достаток в организме способствует нормальному функционированию сердечно-сосудистой системы, а также обеспечивает крепкие нервы и стрессоустойчивость, необходим для мышечной деятельности тела и для защиты от вирусных инфекций. По словам врача-онколога Леонида Доронина, с проблемой дефицита магния в организме может столкнуться человек практически любого возраста, включая детей.Что влияет на возникновение дефицита этого микроэлемента? Врач пояснил: он может стать следствием неправильного питания, приема мочегонных средств, антибиотиков, злоупотребления алкоголем«Такие состояния, как глютеновая болезнь и воспалительный синдром кишечника, которые затрудняют усвоение организмом питательных веществ, могут сделать вас более склонными к дефициту магния – даже при здоровом питании», - добавил Доронин.Медик перечислил симптомы дефицита магния.Ощущение сильной слабости.Быстро возникающее утомлениеБеспричинная потеря аппетита.Тошнота.Перепады настроения.Мышечные судороги (в том числе ночные).Леонид Доронин посоветовал при наличии данных симптомов консультироваться с врачом, сдавать анализ крови и корректировать имеющийся недостаток магния.«Если на протяжении длительного времени игнорировать эту проблему, повышается риск развития или обострения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, остеопороза и мигрени», - резюмировал специалист.