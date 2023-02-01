Фармацевт Канани рассказал, почему таблетки делают разного цвета

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Одни таблетки желтые, другие — зеленые, а еще бывают лекарства в капсулах — красных и синих. Почему фарминдустрия выпускает разноцветные пилюли, а не делает их все одного цвета? Объяснили фармацевт и психотерапевт.Красная и синяя таблеткиКогда мы покупаем лекарства, часто отмечаем, что таблетки и капсулы бывают довольно красочными — синими, зелеными, красными, желтыми. Задумывались ли вы когда-нибудь, что означают эти цвета?Зачем производители «раскрашивают» лекарственные препараты, почему бы не делать все таблетки только белого цвета? Ответ на вопрос дал фармацевт сетевой аптеки Аббас Канани.— Цвета практически никак не связаны с самими лекарствами, — рассказал изданию The Mirror эксперт. — Цвет таблетки определяется исключительно производителем и не имеет никакого отношения к эффективности препарата. Но выбор в пользу того или иного цвета — не такой уж и случайный.Исследование показало, что красный, желтый и оранжевый цвета связаны со стимулирующим эффектом, а синий и зеленый — с успокаивающим. Все помнят две таблетки, которые предложили выбрать герою «Матрицы» Нео. Красная — сигнал тревоги, она давала возможность попасть в суровую реальность, отключала от иллюзий, а синяя позволяла остаться в привычной жизни и забыть про все сомнения.— Стоит помнить и об эффекте плацебо у принимающих лекарства, он очень силен, — обращает внимание фармаколог. — Многие люди имеют твердые убеждения и представления о том, что именно им поможет, какими именно должны быть таблетки, — еще до начала приема препарата. Поэтому производители лекарств учитывают не только то, как выглядит упаковка, но и какого цвета и формы будут сами таблетки.Как работает эффект плацебоРанее врач-психотерапевт рассказала «Доктору Питеру», почему фармкомпании раскрашивают лекарства в самые разные цвета.— Принято считать, что антибиотики должны быть белого цвета, поэтому зеленая таблетка может вызвать у пациентов сомнение в эффективности. Также цвет таблетки должен совпадать с ее названием — активированный уголь должен быть черным, — говорит психотерапевт, доктор медицинских наук Татьяна Караваева.Искренняя вера в то, что от проблем со здоровьем избавит таблетка определенного цвета, вполне может сказаться на эффективности лечения, отмечает врач.Кстати, лучше всего эффект плацебо работает у женщин, внушаемых людей, пациентов-ипохондриков. Правда, вылечить таким образом серьезную болезнь вряд ли получится.Психотерапевт отмечает, что лучше всего эффект плацебо срабатывает при лечении боли, в том числе — головной, а также при нарушениях сна, психоэмоциональных расстройствах и панических атаках.Так что если внушаемому человеку сказать, что ему совершенно точно поможет дорогая таблетка синего цвета, которую рекомендуют многие уважаемые люди, и достали ее с большим трудом, а не купили в аптеке, шанс, что лечебный эффект будет сильнее, возрастет в разы.