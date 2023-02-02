Гинекологи назвали момент максимальной привлекательности женского тела для мужчины

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Независимо от того, проводили ли вы свою жизнь, отслеживая свои месячные, или просто доверяли противозачаточным средствам и надеялись на лучшее, вы можете не до конца понимать, что такое овуляция на самом деле и что происходит с организмом в этот момент.Овуляция происходит, когда "яйцеклетка выходит из яичника" и начинает готовиться к оплодотворению. И хотя овуляция - это очень важное изменение в организме, которое происходит каждый месяц, люди часто тратят меньше времени на это и больше времени на саму менструацию.Овуляция обычно происходит примерно за 14 дней до менструации, плюс-минус. Женщина можете начать чувствовать себя голодной или почувствовать внезапный прилив энергии, в зависимости от состояния здоровья. Физически она может испытывать больше выделений, вздутие живота, болезненные ощущения в груди и повышенную температуру тела. Однако одним из наиболее распространенных и приятных симптомов овуляции является то, как она влияет на женское либидо.Чтобы подготовить организм женщин к высвобождению и, возможно, к оплодотворению яйцеклетки, её гормоны и организм претерпевают множество внутренних изменений, которые влияют на нее внешне. Говорят, что эти внешние изменения - это способы, с помощью которых женское тело сообщает мужчинам, что она готова зачать ребенка. По словам доктора Мэри Джейкобсон, сертифицированного OBGYN и главного врача Alpha Medical, есть много причин, по которым женщины могут заниматься или, по крайней мере, хотели бы больше секса во время овуляции. Во время овуляции запахи и общая привлекательность усиливаются, особенно для партнеров, что делает женщин более желанными. Овуляция также вызывает обострение чувств, усиливая ее обоняние, и даже заставляет женщин краснеть сильнее, хотя это, вероятно, не заметно ни им, ни их партнерам.Но самая большая корреляция между овуляцией и желанием - это повышенное сексуальное влечение. Согласно естественному циклу, эстроген отвечает за наше желание секса. Во время овуляции уровень эстрогена выше, что, в свою очередь, повышает настроение женщин. Женщины также могут испытывать повышенную потребность в сексе в дни, предшествующие овуляции.По словам доктора Мэри Джейкобсон, все, от желания заняться сексом до более мелких признаков - все это способы, которыми ее гормоны дают знать, что происходит овуляция.