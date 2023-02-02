Россиянам назвали способ снизить уровень стресса в старости

Платоническая любовь делает пожилых людей спокойными и счастливыми, уверена психолог Елена Комолова.Комолова рассказала россиянам, что платоническая любовь — отличный способ снизить уровень стресса в старости. По ее словам, чаще всего это чувство возникает не только у людей преклонного возраста, но и у подростков. В обоих случаях гормоны играют не первую роль в отношениях, а инстинкт размножения уступает место разуму.Подобные отношения предполагают эмоциональную связь, общие ценности, взаимное уважение и доверие, отсутствие ожиданий и идеализации партнера.«Люди, состоящие в подобных союзах, имеют более устойчивую психику, — отметила собеседница «Ленты.ру». — Платонические отношения снижают общий фон тревожности. Также у человека возникают положительные эмоции и светлые чувства — благодарность, уверенность, желание созидать».При этом Комолова подчеркнула, что не всегда в парах, где нет секса, царит платоническая любовь. К тому же, люди могут отказываться от секса между собой и по другим причинам: из-за религиозных взглядов, проблем со здоровьем, в том числе психологическим, невозможности быть вместе и прочим.