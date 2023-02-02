О каких серьезных болезнях говорит подергивание века

Если у вас долгое время подёргивается веко и это ещё сопровождается другими симптомами, то, возможно, это признак серьёзного заболевания. Например, аутоиммунных болезней, раковых опухолей, двигательных расстройств.У большинства людей подёргивание века довольно быстро проходит. В некоторых случаях оно может, правда, беспокоить несколько недель. Чаще всего такой симптом - это признак того, что человеку нужно снять стресс и расслабиться.На серьёзные проблемы со здоровьем подёргивание века намекает редко. Тем не менее важно знать, симптомом каких заболеваний это является.Специалисты Клиники Кливленда назвали несколько симптомов, при которых вам, возможно, стоит обратиться к врачу. Это подёргивания века в течение нескольких дней, подёргивания в других частях тела, слабость, двоение в глазах или опущение века.Что касается серьёзных заболеваний, с которыми может быть связано подёргивание века, то это могут быть аутоиммунные заболевания, раковые опухоли, двигательные расстройства. К примеру, это может быть дистония. Другой причиной подёргивания века можно назвать эрозию на роговице.