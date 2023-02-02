Пациенты с тромбами сообщают об этой проблеме в течение месяцев

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Постфлебитический синдром, о котором сообщают до 50 процентов пациентов с тромбозом глубоких вен (ТГВ), может вызывать проблемы при стоянии или ходьбе.Во многих случаях тромбоз глубоких вен (ТГВ) остается незамеченным и рассасывается сам по себе, но некоторые тромбы задерживаются и вызывают дальнейшие осложнения."Распространенной проблемой является легочная эмболия, которая возникает, когда тромб попадает в легкие и подавляет кровоток. Однако в большом числе случаев пациенты страдают от другого состояния, известного как постфлебитический синдром. При тромбозе глубоких вен тромбы образуются в бедрах, икрах или тазу, вызывая множество симптомов, таких как отек и болезненность", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.К сожалению, многие случаи идут не так из-за отсутствия очевидных симптомов, в результате чего сгустки растворяются естественным образом или остаются незамеченными. Хотя от ТГВ можно вылечиться без значительных проблем или долгосрочных побочных эффектов, проблемы могут возникнуть спустя месяцы или годы после образования тромба.Например, такие состояния, как постфлебитический синдром, возникают, когда ТГВ вызывает венозную недостаточность.Вены на ногах имеют крошечные клапаны, которые помогают крови двигаться обратно к сердцу. Но ТГВ может повредить один или несколько из этих клапанов. Это приводит к тому, что они ослабевают или становятся негерметичными. Когда это происходит, кровь начинает скапливаться в ногах.«Посттромботический синдром поражает большое количество людей, перенесших ТГВ. Это может произойти у мужчин и женщин любого возраста. Это состояние может вызвать хроническую боль, отек и другие симптомы в ноге. Он может развиться в течение нескольких недель или месяцев после ТГВ».