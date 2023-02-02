Как работает первая вакцина против смертельных грибковых инфекций

Новая вакцина против трех наиболее распространенных грибковых инфекций человека показывает многообещающие результаты в ранних доклинических исследованиях. Эти данные помогут предотвратить инфекции, от которых ежегодно умирает более миллиона человек.Подавляющее большинство грибков не может выжить при температуре человеческого тела, но есть такие виды, которые только процветают.Внутри каждого из нас живут триллионы микроорганизмов, составляющих наш микробиом. Подавляющее большинство этих микробов — бактерии, но можно найти и множество других микроорганизмов, включая паразитов и вирусы.Около десяти лет назад ученые обнаружили, что в организме человека обитает процветающая популяция грибков. Было обнаружено, что внутри нас симбиотически живут несколько десятков видов грибов, получивших название микобиом. Большинство из этих грибков абсолютно безвредны, однако некоторые виды становятся врагами нашего здоровья, особенно при ослабленном иммунитете.По оценкам специалистов, около 1,6 миллиона человек ежегодно умирают во всем мире от инвазивных грибковых инфекций. В 2022 году Всемирная организация здравоохранения опубликовала свой первый список «приоритетных грибковых патогенов», назвав грибы новой серьезной угрозой для общественного здравоохранения.Однако существует лишь ограниченное количество противогрибковых препаратов, но устойчивость грибков к ним со временем растет.«Количество пациентов, подверженных риску инвазивных грибковых инфекций, значительно увеличилось за последние несколько лет» — сказала Карен Норрис, ведущий исследователь нового исследования.Подавляющее большинство смертельных грибковых инфекций у человека вызывают три конкретных рода грибов — Aspergillus, Candida и Pneumocystis . Поэтому исследователи приступили к разработке рекомбинантной пептидной вакцины, нацеленной на эти три основных патогена.В новом исследовании, опубликованном в журнале PNAS Nexus , сообщается об эффективности этой экспериментальной вакцины на нескольких моделях животных.Исследование показало, что вакцина, получившая название NXT-2, эффективно индуцирует обширные перекрестно-реактивные реакции антител на всех животных моделях. Вакцина также снизила заболеваемость и смертность у животных с ослабленным иммунитетом, подвергшихся воздействию трех основных патогенных грибков.«Поскольку она нацелена на три разных патогена, вакцина может стать революционной в отношении инвазивных грибковых инфекций», — сказала Норрис.Ученые продолжат работу, чтобы установить оптимальные составы и дозы, прежде чем можно будет начать предварительные испытания на людях. Но потребность в вакцине очевидна, потому как борьба с текущими и новыми грибковыми патогенами является важнейшим приоритетом исследований, который долгое время игнорировался.«Грибки — это «забытое» инфекционное заболевание. Они вызывают разрушительные заболевания, но ими так долго пренебрегали, что мы едва понимаем масштаб проблемы», — отметил Джастин Бердсли, исследователь инфекционных заболеваний из Сиднейского университета, работавший с ВОЗ над составлением списка приоритетных грибковых патогенов.