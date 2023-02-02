Какие анализы и обследования выявят рак на ранних стадиях у мужчин и женщин

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Врачи Ленинградского областного клинического онкологического диспансера перечислили исследования, которые помогают обнаружить опухоль в самом начале ее образования.«Вот пойду к врачам, а вдруг они что-то страшное у меня найдут?». Таким аргументом иногда мужчины отбиваются от жен, настаивающих на регулярных проверках здоровья.Но на самом деле, если что-то «страшное» и найдется, то уж лучше как можно раньше. Об этом не устают повторять врачи-онкологи. Профилактические осмотры и ранняя диагностика — самое надежное оружие против рака.— Например, больше 90% всех случаев заболевания раком груди завершаются полным выздоровлением при выявлении на ранней стадии, — говорят врачи Ленинградского областного онкодиспансера.Онкологи рассказали, какие профилактические обследования и в каком возрасте нужно проходить мужчинам и женщинам, чтобы обнаружить онкологию на самой ранней стадии.Необходимые исследования на ракОрганов ЖКТУЗИ органов брюшной полости — не реже, чем один раз в 5 лет после 50 лет.Гастроскопия и колоноскопия — каждые 5 лет после 50 лет.Консультация врача-онколога по результатам обследования.ЛегкихДля ранней диагностики рака легких рекомендуется рентген грудной клетки.Ведутся исследования эффективности низкодозной КТ грудной клетки в качестве регулярного скрининга для всех, кто входит в группу риска по раку легких.КожиТребуется периодический самоосмотр. К врачу необходимо обратиться при любых изменениях кожи или кожных новообразований (рост, изменение цвета, формы и пр.).Как мужчинам не пропустить ракПредстательной железыИсследование крови на ПСА (PSA) — раз в год после 45 лет.Консультация и осмотр уролога раз в год — после 50 лет.Обследования для женщинРак молочной железыРегулярные осмотры у маммолога начиная с 35–40 лет, а так же УЗИ и/или маммография — 1 раз в год.После 40 лет оптимальный метод исследования — маммография.По показаниям — МРТ (например, при имплантах в груди).Рак шейки маткиЕжегодный визит к гинекологу.Осмотр и мазок на онкоцитологию — один раз в год после 30 лет.Когда обследования только вредят— В случае с другими видами онкологических заболеваний — например мозга, ротовой полости, мочевого пузыря, почек, печени и так далее, — регулярный скрининг не подтверждает своей эффективности и порой может принести больше вреда, чем пользы, — обращают внимание онкологи. — Это лишнее вмешательство в работу организма, ненужные и немалые денежные траты, также могут быть и ложноположительные диагнозы. Однако при болях и дискомфорте, появлении тревожных симптомов (например кровь в моче) надо сразу же обращаться к врачу.