5 смертельно опасных диагнозов, которые чаще всего становятся врачебной ошибкой
В Великобритании недавно произошел жуткий случай: девочке ампутировали руки и ноги. Ребенок стал инвалидом всего за один день — виной тому была врачебная ошибка.
Девочку привезли в больницу с яркими симптомами менингита и сепсиса. У нее были высокая температура, учащенное сердцебиение, сильная головная боль, боли в ногах, рвота. Врачи не сумели понять, что ребенку нужна срочная помощь. Из-за этого у пострадавшей развилась полиорганная недостаточность, для спасения жизни потребовалась ампутация.
Родители девочки выиграли в суде, получив компенсацию в размере 48 миллионов долларов. Деньги нужны в первую очередь на протезы и длительную реабилитацию, пишет ETNT.
К сожалению, врачебные ошибки — это не редкость во всех странах мира. Это может случиться даже с самым опытным специалистом. По подсчетам аналитиков, только в США ежегодно получают неверные диагнозы около 7,4 миллиона человек. Причем примерно 370 тысяч случаев приходятся на отделения неотложной и экстренной помощи.
Согласно исследованию, проведенному экспертами из Университета Джона Хопкинса, примерно каждый 18-й экстренный пациент получает неправильный диагноз, у каждого 50-го возникают осложнения, а у каждого 350-го — необратимая инвалидность или смерть.
Ученые выяснили, что чаще всего врачи упускают или же обнаруживают слишком поздно:
инсульт,
инфаркт миокарда,
аневризму или расслоение аорты,
травму спинного мозга,
тромбоз глубоких вен.
Так, например, медики ошибочно диагностируют инсульты примерно в 17% от всех случаев. Вариантов может быть несколько: диагноз поставили слишком поздно, человек долго не обращался за помощью и болезнь приняли за что-то другое и так далее.
Ученые также отмечают, что чаще всего от неверных диагнозов страдают:
женщины,
мужчины и женщины, принадлежащие к негроидной и монголоидной расам.
Именно у таких пациентов риск получить неверный диагноз возрастал на целых 20–30%. Почему? Ученым только предстоит ответить на этот вопрос.
Что еще важно знать про врачебные ошибки
Важно подчеркнуть: не всегда эти ошибки критичны и неисправимы, зачастую они не наносят серьезного вреда. Но бывает и так, что из-за ошибки хирурга, терапевта или акушера семьи теряют близких людей.
— В России не ведется учет врачебных ошибок, практически не проводится никаких исследований по этой проблеме. Поэтому статистику мы берем в основном из зарубежных источников. Самыми обидными считаются те медицинские ошибки, которые возникают из-за недостаточной квалификации врача, в результате чего назначается неправильное лекарство или курс лечения в целом. Человек получает многочисленные побочные действия препаратов, и при этом для терапии основного заболевания, с которым он обращается, никакой пользы такое лечение не дает, — поясняла эксперт.
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