5 смертельно опасных диагнозов, которые чаще всего становятся врачебной ошибкой

Если вовремя не распознать болезнь, то лечение может затянуться, появятся осложнения. Но еще страшнее, когда врач не может сразу же установить, что жизнь человека буквально висит на волоске.В Великобритании недавно произошел жуткий случай: девочке ампутировали руки и ноги. Ребенок стал инвалидом всего за один день — виной тому была врачебная ошибка.Девочку привезли в больницу с яркими симптомами менингита и сепсиса. У нее были высокая температура, учащенное сердцебиение, сильная головная боль, боли в ногах, рвота. Врачи не сумели понять, что ребенку нужна срочная помощь. Из-за этого у пострадавшей развилась полиорганная недостаточность, для спасения жизни потребовалась ампутация.Родители девочки выиграли в суде, получив компенсацию в размере 48 миллионов долларов. Деньги нужны в первую очередь на протезы и длительную реабилитацию, пишет ETNT.К сожалению, врачебные ошибки — это не редкость во всех странах мира. Это может случиться даже с самым опытным специалистом. По подсчетам аналитиков, только в США ежегодно получают неверные диагнозы около 7,4 миллиона человек. Причем примерно 370 тысяч случаев приходятся на отделения неотложной и экстренной помощи.Согласно исследованию, проведенному экспертами из Университета Джона Хопкинса, примерно каждый 18-й экстренный пациент получает неправильный диагноз, у каждого 50-го возникают осложнения, а у каждого 350-го — необратимая инвалидность или смерть.Ученые выяснили, что чаще всего врачи упускают или же обнаруживают слишком поздно:инсульт,инфаркт миокарда,аневризму или расслоение аорты,травму спинного мозга,тромбоз глубоких вен.Так, например, медики ошибочно диагностируют инсульты примерно в 17% от всех случаев. Вариантов может быть несколько: диагноз поставили слишком поздно, человек долго не обращался за помощью и болезнь приняли за что-то другое и так далее.Ученые также отмечают, что чаще всего от неверных диагнозов страдают:женщины,мужчины и женщины, принадлежащие к негроидной и монголоидной расам.Именно у таких пациентов риск получить неверный диагноз возрастал на целых 20–30%. Почему? Ученым только предстоит ответить на этот вопрос.Что еще важно знать про врачебные ошибкиВажно подчеркнуть: не всегда эти ошибки критичны и неисправимы, зачастую они не наносят серьезного вреда. Но бывает и так, что из-за ошибки хирурга, терапевта или акушера семьи теряют близких людей.— В России не ведется учет врачебных ошибок, практически не проводится никаких исследований по этой проблеме. Поэтому статистику мы берем в основном из зарубежных источников. Самыми обидными считаются те медицинские ошибки, которые возникают из-за недостаточной квалификации врача, в результате чего назначается неправильное лекарство или курс лечения в целом. Человек получает многочисленные побочные действия препаратов, и при этом для терапии основного заболевания, с которым он обращается, никакой пользы такое лечение не дает, — поясняла эксперт.