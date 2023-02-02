Внезапные пищевые прихоти могут предупреждать о болезни

Нет ничего необычного во внезапной тяге к еде, когда вам хочется съесть что-то конкретное. Оказывается, что именно так наши тела передают нам определенные сигналы.Евгений Батаев, терапевт и специалист по инфекционным заболеваниям, считает, что тяга к острой пище может означать наличие проблем с дыхательной системой."Если вы стали замечать за собой увеличенное потребление чеснока, лука и различных пряностей – это может предупреждать о приближающемся респираторном заболевании", – рассказал нутрициолог медиаплатформе "Смотрим".В этих продуктах содержится целый ряд витаминов и микроэлементов, которые очень полезны для иммунной системы, и это делает их незаменимыми в борьбе с вирусами. Однако Батаев не рекомендует полагаться исключительно на чеснок и приправы для укрепления иммунной системы. Гораздо лучше принимать витаминные комплексы.