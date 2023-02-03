Врач Мирная: одним из провокаторов отеков могут быть полезные продукты

Эндокринолог Светлана Мирная рассказала о часто встречающихся причинах появления отеков.Врач Мирная проинформировала, что на способность организма поддерживать водный баланс и не задерживать жидкость в тканях влияет соотношение электролитов натрия и калия.«Избыток в организме натрия становится причиной накопления избыточной жидкости, а недостаточное поступление калия провоцирует отеки», - сообщила медик.В комментарии «Газете.Ru» эндокринолог отметила, что уровень натрия повышает употребляемая в пищу соль. Если в рационе человека присутствует много продуктов глубокой переработки , готовых к употреблению, можно не сомневаться: он съедает много соли.«Провоцируют отеки колбасы и сосиски, мясные и рыбные консервы, сыры, фастфуд, соусы, чипсы и сухарики», – уточнила Светлана Мирная.Также врач заострила внимание на том, что появление отеков часто бывает связано с чрезмерным потреблением простых углеводов. Специалист объяснила, что при усвоении углеводов в мышцах и печени образуется гликоген, помогающий организму вырабатывать энергию. Гликоген обладает свойством притягивать воду.Провокаторов отеков могут быть, как ни странно, полезные продукты – например, сухофрукты или молочные изделия (тот же творог). При употреблении молочных продуктов значительно повышается инсулин, который взаимодействует с альдостероном (гормон), влияющим на задержку жидкости.Напомнила медик и о том, что появлению отечности способствует прием алкоголя – его расщепление запускает процессы, нарушающие водно-солевой баланс.