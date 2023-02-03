Стало понятно, может ли витамин D помочь предотвратить самоубийство

Обширное исследование среди американских ветеранов войн показало, как применение витамина D может воздействовать на психологическое и психическое состояние человека.Как повествует статья в журнале PLOS ONE, американские ученые проанализировали данные огромного числа ветеранов: более 660 000 пациентов, в назначениях которых с 2010 по 2018 год присутствовало применение витамина D. А вообще аналитике подвергнуто состояние здоровья более миллиона бывших участников войн, остальные экс-военные оказались в контрольной группе, для сравнения результатов.Ученые просчитали влияние и других факторов, чтобы добиться чистоты эксперимента. Результат впечатляющий: у ветеранов, которым был назначен солнечный витамин, риски суицида снижались на 45-48 процентов.Организм способен автономно синтезировать этот витамин под воздействием солнечных лучей. Известно, что темная кожа вырабатывает меньше витамина D, это тоже учитывали экспериментаторы.Эксперты предупреждают: нельзя принимать витамин бесконтрольно. Потому что избыток его столь же опасен, как и дефицит. Перебор витамина D приводит к производству лишнего кальция организмом, он забивает сосуды, делая их хрупкими и затрудняя кровообращение. Значит, нужны лабораторные анализы и рекомендации врача.К тому же, добавляют авторы, сам по себе витамин не может быть панацеей. Он неспособен предотвратить все потенциальные самоубийства. Но экспериментально доказано, что витамин D достаточно эффективен в комплексе с другими методами лечения и профилактики депрессивных расстройств.