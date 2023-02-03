У вас есть морщины? Их расположение указывает на закупорку артерий и гипертонию
Морщины являются неизбежным побочным эффектом старения, но несколько исследований показывают, что морщины также могут быть вызваны основными факторами. Считается, что некоторые кровеносные сосуды на лице могут быть более восприимчивы к образованию бляшек, что приводит к более выраженному появлению морщин в некоторых областях. Этот факт привел исследователей к мысли, что признаки сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз и гипертония, могут проявляться на разных частях лица.
В ходе одного исследования, продолжавшегося 20 лет, ученые проверили состояние здоровья более 30000 здоровых взрослых в возрасте от 32 до 62 лет.
В конце периода наблюдения исследователи обнаружили, что у людей с глубокими морщинами на лбу риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был в 10 раз выше.
"Ученые предположили, что, поскольку кровеносные сосуды на лбу тоньше, чем сосуды, расположенные в других частях тела, легче заметить наличие зубного налета.
При атеросклерозе артерии забиваются холестериновыми бляшками, что ограничивает пространство, доступное для прохождения крови", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев, комментируя исследование.
Со временем сужение артерий становится настолько сильным, что риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт и сердечный приступ, существенно возрастает.
Исследование показало, что женщины с минимальной морщинистой кожей или без морщин (ноль баллов) подвергались наименьшему риску.
«Чем выше показатель морщин, тем выше риск сердечно-сосудистой смертности».
Выводы следует воспринимать с долей скептицизма, поскольку исследований, подтверждающих связь между морщинами на лбу и сердечно-сосудистыми заболеваниями, немного.
Неофициальные данные свидетельствуют о том, что наличие морщин на лбу является отражением факторов образа жизни, таких как нездоровое питание и инсульт, которые способствуют более высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний.
Более того, другие исследования обнаружили потенциальную связь между морщинами на лице и наличием высокого кровяного давления.
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