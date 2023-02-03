У вас есть морщины? Их расположение указывает на закупорку артерий и гипертонию

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Исследования показывают, что морщины на лбу могут сигнализировать о десятикратном повышении риска сердечных заболеваний.Морщины являются неизбежным побочным эффектом старения, но несколько исследований показывают, что морщины также могут быть вызваны основными факторами. Считается, что некоторые кровеносные сосуды на лице могут быть более восприимчивы к образованию бляшек, что приводит к более выраженному появлению морщин в некоторых областях. Этот факт привел исследователей к мысли, что признаки сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз и гипертония, могут проявляться на разных частях лица.В ходе одного исследования, продолжавшегося 20 лет, ученые проверили состояние здоровья более 30000 здоровых взрослых в возрасте от 32 до 62 лет.В конце периода наблюдения исследователи обнаружили, что у людей с глубокими морщинами на лбу риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был в 10 раз выше."Ученые предположили, что, поскольку кровеносные сосуды на лбу тоньше, чем сосуды, расположенные в других частях тела, легче заметить наличие зубного налета.При атеросклерозе артерии забиваются холестериновыми бляшками, что ограничивает пространство, доступное для прохождения крови", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев, комментируя исследование.Со временем сужение артерий становится настолько сильным, что риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт и сердечный приступ, существенно возрастает.Исследование показало, что женщины с минимальной морщинистой кожей или без морщин (ноль баллов) подвергались наименьшему риску.«Чем выше показатель морщин, тем выше риск сердечно-сосудистой смертности».Выводы следует воспринимать с долей скептицизма, поскольку исследований, подтверждающих связь между морщинами на лбу и сердечно-сосудистыми заболеваниями, немного.Неофициальные данные свидетельствуют о том, что наличие морщин на лбу является отражением факторов образа жизни, таких как нездоровое питание и инсульт, которые способствуют более высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний.Более того, другие исследования обнаружили потенциальную связь между морщинами на лице и наличием высокого кровяного давления.