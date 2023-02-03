Почему может быть ком в горле и что с ним делать

Попробуйте несколько раз глубоко вздохнуть или сглотнуть. Если полегчало, можно не волноваться.Так называют малоприятное ощущение, будто в горле что-то застряло. При этом вы уверены, что ничего лишнего не глотали и никаких посторонних предметов в вашем пищеводе нет.В большинстве случаев неприятный комок безопасен. Если он у вас впервые или появляется не чаще раза в несколько месяцев, можно не переживать. Скорее всего, ничего страшного с вами не происходит.Но иногда ком в горле является одним из первых симптомов заболеваний, не проходящих самостоятельно.Откуда берётся ком в горлеПричины кома в горле очень разные. В районе шеи сосредоточены десятки жизненно важных сосудов и мышц, пищевод, щитовидная железа. Здесь же есть шейные позвонки, которые иногда защемляют нервные окончания. И трахея, в которую переходит гортань — нередкая жертва простудных заболеваний. Сбой в работе любого из этих элементов — и вот он, комок.В общем, однозначного диагноза, который соотносился бы с комом в горле, не существует. Однако можно перечислить причины, которые часто мешают свободно вздохнуть и сглотнуть.1. Острый стрессНервное напряжение может вызвать спазм сосудов в горле. Субъективно это воспринимается как давящее, распирающее чувство.До 96% всех пациентов, жалующихся на ком, говорят, что дискомфорт усиливается в периоды сильных переживаний.Так что пройдите тест на тревогу и депрессию и при превышении показателей или просто при устойчивой тревоге обратитесь к психиатру или психотерапевту.2. Мышечный спазмКогда мы не разговариваем и не едим, мышцы глотки и гортани расслабляются. Но бывает, что они расслабляются неправильно, застывая в не совсем естественной позиции.Подобный комок проходит, если заговорить или несколько раз интенсивно сглотнуть.3. Гастроэзофагеальный рефлюксТак называют ситуации, когда содержимое желудка вместе с кислотой поднимается по пищеводу. Самый известный симптом этого нарушения — знакомая многим изжога.Но не ею единой… Выплеснувшаяся желудочная кислота обжигает пищевод. В результате может возникнуть мышечный спазм либо отёк тканей и появиться комок в горле.4. Постназальный затёкЭта сложная формулировка описывает довольно простую вещь. У вас есть сопли, их много, но вы почему-то не избавляетесь от них. К примеру, имеете привычку втягивать слизь внутрь, а не сморкаться. Сопли скапливаются в задней части горла и иногда опускаются одним комком. Так и появляется неприятное распирающее ощущение.5. Лор-заболеванияФарингиты и тонзиллиты вызывают развитие болезненного воспаления в глотке. Так появляется отёк, а в некоторых случаях даже гнойник, которые воспринимаются комом в горле.Кстати, это крайне опасно: такой комок, увеличиваясь в размерах, способен блокировать дыхательные пути.6. Заболевания щитовидной железыИногда нарушения в работе щитовидки сопровождаются её увеличением или образованием в ней крупных узлов. Выросший (иногда даже незначительно) орган давит на пищевод и трахею, вызывая неприятные ощущения.7. ОпухолиНепроходящим комком проявляют себя как доброкачественные новообразования ротоглотки, трахеи, пищевода, так и опасные заболевания вроде рака горла или карциномы Меркеля.Что делать, если у вас ком в горлеЧтобы примерно понять, нужно ли идти к врачу, отметьте утверждения, с которыми вы согласны.Неприятное ощущение не проходит, если несколько раз энергично вздохнуть или сглотнуть.Ком в горле вы чувствуете постоянно.Он сопровождается болью в желудке и/или изжогой.У вас болит горло.У вас повышена температура.Из-за кома в горле сложно дышать.Ком в горле появился на фоне мышечной слабости и беспричинной потери веса.Вам трудно глотать, особенно твёрдую пищу.Вам кажется, что ком больше с какой-то одной стороны.Когда вы откашливаетесь, в мокроте появляются прожилки крови, при этом носового кровотечения нет.Утверждений, с которыми вы бы согласились, в списке нет? Скорее всего, с вами всё в порядке: ком в горле случаен и вызван волнением или мышечным спазмом. Успокойтесь, сделайте пару глубоких вдохов — это поможет расслабить сосуды и мышцы и быстро облегчит состояние.Если вы отметили хотя бы одно из утверждений, не медлите с визитом к врачу. Возможно, с вами всё в порядке. Однако существует риск, что ком в горле — симптом опасного заболевания, которое важно как можно быстрее диагностировать и начать лечить.Терапевт выслушает вас, осмотрит горло и при необходимости либо назначит лечение, либо даст направление к профильному специалисту — гастроэнтерологу, лору, хирургу или онкологу.