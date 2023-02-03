Как похудеть с помощью уборки в доме
Как рассказал россиянам специалист, можно избавиться от лишних килограммов, если заняться наведением чистоты в доме. По словам тренера, физическая активность в спортзале является более эффективной, однако уборка может стать альтернативой, так как во время нее человек тоже сжигает калории.
– Больше всего калорий мы сжигаем, когда подметаем, моем полы или пылесосим. За час можно сжечь 170–200 ккал. А уж если вы решили передвигать мебель или вынести старую, то за час можно сжечь больше 300 ккал, как во время стандартной тренировки, – объяснил Акимов.
Он добавил, что на мытье посуды, полив цветов и уборку на кухне и в ванной человек потратит около 100–200 ккал. А глажка белья поможет сжечь 90 ккал.
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