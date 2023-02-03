Как похудеть с помощью уборки в доме

Фитнес-тренер Руслан Акимов отметил, что достичь стройности фигуры можно с помощью уборки квартиры, так как это тоже является физической активностью.Как рассказал россиянам специалист, можно избавиться от лишних килограммов, если заняться наведением чистоты в доме. По словам тренера, физическая активность в спортзале является более эффективной, однако уборка может стать альтернативой, так как во время нее человек тоже сжигает калории.– Больше всего калорий мы сжигаем, когда подметаем, моем полы или пылесосим. За час можно сжечь 170–200 ккал. А уж если вы решили передвигать мебель или вынести старую, то за час можно сжечь больше 300 ккал, как во время стандартной тренировки, – объяснил Акимов.Он добавил, что на мытье посуды, полив цветов и уборку на кухне и в ванной человек потратит около 100–200 ккал. А глажка белья поможет сжечь 90 ккал.