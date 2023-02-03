Врач Андреева: красное вино снижает холестерин

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От рака до слабоумия алкоголь связан с целым рядом нежелательных проблем со здоровьем. Несмотря на свои вредные последствия, этот напиток остается одним из самых популярных напитков. Хорошая новость заключается в том, что есть один вариант, который не только может быть полезен в небольших количествах, но и может даже снизить уровень холестерина и высокое кровяное давление, также известное как гипертония.Хотя алкогольные напитки не приносят ничего хорошего для вашего здоровья, один напиток, похоже, является исключением из этого правила."Если вы любите красное вино, как и доктор, вам будет приятно узнать, что этот популярный напиток — единственный алкоголь, который также предлагает некоторые убедительные преимущества для здоровья", - говорит врач Ирина АндрееваБыло обнаружено, что напиток снижает высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина. Эти два распространенных состояния могут заложить основу для сердечно-сосудистых заболеваний, от сердечных приступов до инсультов. К счастью, употребление красного вина в умеренных количествах может помочь поймать этих преступников.Во-первых, если вы вообще не употребляете алкоголь, то врач не «предлагает» вам начинать прямо сейчас. Но если вы уже время от времени наслаждаетесь коктейлем, пивом или сидром, возможно, пришло время сменить свою привычку на бокал красного. Причина, по которой красное вино кажется исключением из вредной силы алкоголя, заключается в его основном ингредиенте.«Вино делается из винограда. А в кожуре винограда есть защитные химические вещества, называемые полифенолами. В красном вине содержится в три раза больше полифенолов, чем в белом вине. Сам процесс ферментации фактически увеличивает количество полифенолов».