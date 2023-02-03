Врач предупредила о прибавлении веса после похудения по методу Маска

Вес может стремительно возвращаться после попыток похудеть по методу телезвезды Ким Кардашьян и предпринимателя Илона Маска.По словам Робинсон, к ней не раз обращались пациенты, использовавшие для похудения препараты, которые обычно назначают людям с диабетом II типа для понижения уровня сахара в крови. После прекращения инъекций они столкнулись с негативными последствиями такого решения.«Очень много пациентов, к которым вернулся сброшенный вес, и прибавление килограммов могло быть катастрофическим», — призналась она.Одна из пациенток Робинсон, Йоланда Гамильтон из штата Иллинойс, страдала от ожирения, повышенного давления и высокого уровня сахара в крови. При помощи инъекций препарата Wegovy ее аппетит удалось снизить. Она перестала злоупотреблять сладостями, уменьшила порции еды, и ее вес сократился на 27 килограммов.Однако всего за несколько месяцев после прекращения инъекций Гамильтон вновь прибавила девять килограммов.«Я очень расстроена тем, что вес вернулся так быстро. Я очень хочу сладкого и чувствую упадок сил. Если наберу вес снова, понадобится принимать больше лекарств», — рассказала Гамильтон, у которой препарат поддерживал и стабильное кровяное давление.