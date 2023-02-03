Прием этих популярных препаратов может быть причиной слабоумия

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Некоторые люди засыпают только со снотворным. Таблетки и правда помогают справиться с бессонницей, но еще и в разы повышают риск появления деменции, выяснили ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.Заснуть после тяжелого дня — задача не из легких, как бы парадоксально это ни звучало. Чем больше ярких эмоций вы испытали, особенно если среди них были негативные, тем сложнее вам будет провалиться в глубокий сон.И тут на помощь приходит снотворное. С таблетками бывает легче заснуть и проспать положенные 7-8 часов. Только некоторые начинают злоупотреблять препаратами. Это чревато тем, что вы будете перегружать печень, почки, не сможете самостоятельно засыпать. Плюс ко всему у вас повысится риск развития деменции на целых 79%, предупреждают ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.Эксперты провели исследование, в котором приняли участие 3 тысячи пожилых людей. У всех испытуемых не была диагностирована деменция в самом начале эксперимента.Средний возраст участников — 74 года.Ученые наблюдали за испытуемыми в течение 9 лет, изучали их медицинские карты и привычки. Так, у 20% участников за этот период развилась деменция — большинство из них регулярно принимали снотворное. Причем неизлечимое заболевание чаще всего поражало людей европеоидной расы.Те, кому в дальнейшем поставили диагноз «болезнь Альцгеймера», принимали снотворное от 5 до 15 раз в месяц или же «почти всегда», говорят ученые. В основном это были препараты, которые назначают при хронической бессоннице.— Мы предполагаем, что тут ключевое значение имеет не раса человека, а именно снотворное, которое ему прописывали. Ведь у каждого препарата разные состав и дозировка. В любом случае, если у вас есть возможность отказаться от снотворного, то это надо обязательно сделать, — говорит автор Юэ Ленг.Как можно легко и быстро уснутьБез хорошего сна у вас не будет ни нормального самочувствия, ни бодрого настроения, ни здоровой психики. Однако далеко не все люди засыпают легко. Бывает, что вроде очень устал за день — однако заснуть все равно не получается. В итоге проваливаешься в сон уже глубокой ночью, а утром встаешь снова рано и весь день ходишь замученный и сонный.