Кардиолог ФМБА Миронова объяснила, что делать, если внезапно закололо сердце

О чем говорит такой симптом? Стоит ли бежать к кардиологу, если сердце колет довольно часто, и какие болезни могут провоцировать подобное состояние?Если «сердце колет, как иголкой», то первая мысль — это явно проблемы с «мотором», пора к кардиологу, провериться. На самом деле, причины появления такого симптома могут быть и не связаны с работой сердца, а говорят о других патологиях.Как же разобраться, что болит на самом деле, и что делать, чем помочь себе, если резко закололо сердце?врач-кардиолог ФНКЦ ФМБА России, кандидат медицинских наукКолет сердце — причины- Покалывания в области сердца — весьма распространенный симптом, но неспецифичный для сердечно-сосудистой патологии, — рассказала «Доктору Питеру» врач-кардиолог ФКНЦ ФМБА Екатерина Миронова. — Довольно часто такое состояние возникает при расстройствах нервной системы, поражениях костно-мышечного аппарата, болезнях верхних отделов желудочно-кишечного тракта.Также покалывания в области сердца нередко появляются в период психоэмоционального перенапряжения, уточняет врач.Что делать, если колет сердце- При внезапно возникнувшей колющей боли в области сердца в первую очередь надо постараться успокоиться, не поддаваться панике и принять сидячее или полулежачее положение, — разъясняет кардиолог Екатерина Миронова. — Важно обеспечить свободный доступ кислорода. Для этого необходимо открыть окно и освободиться от сдавливающих элементов одежды — снять ремень, расстегнуть рубашку. Также в течение нескольких минут следует сконцентрироваться на своем дыхании, необходимо медленно делать глубокий вдох носом, а затем плавный выдох через рот.Также для уменьшения интенсивности боли можно выпить любой обезболивающий препарат, уточняет врач. И по возможности — измерить давление и пульс.- При высоком, непривычно низком давлении или учащенном пульсе следует обратиться за медицинской помощью. Самостоятельный прием препаратов может быть опасным, - предупреждает кардиолог.Как именно болит в области сердца? Это важно- Характер боли в области сердца зависит от заболевания, которое спровоцировало симптом, — объясняет Екатерина Миронова.Колющая боль наблюдается при межреберной невралгии, психогенных болях в груди, перикардите, патологии костно-мышечной системы.Давящая, сжимающая боль за грудиной, которая усиливается при физической нагрузке и быстро (в течение 5-10 минут) проходит в покое или после приема нитроглицерина, характерна для стенокардии.Острая боль давящего характера может быть признаком инфаркта миокарда, расслоения аорты.Если боль сопровождается внезапно возникшей одышкой, можно заподозрить тромбоэмболию легочной артерии, спонтанный пневмоторакс.Также важно исключать патологию желудка и пищевода.— При возникновении болевых ощущений в области сердца, особенно в случае, если симптомы беспокоят регулярно, необходимо как можно скорее обратиться к специалисту и пройти обследование, - рекомендует Екатерина Миронова. - Понадобится сделать электрокардиографию, УЗИ сердца, рентгенограмму грудной клетки, сдать анализ крови (особое внимание уделяется уровню лейкоцитов, гемоглобина, СОЭ, уровню холестерина и глюкозы).Если исследования не выявят отклонения в работе сердечно-сосудистой системы, то пациенту порекомендуют пройти дополнительные обследования, объем которых будет определен специалистом после осмотра, уточняет доктор.