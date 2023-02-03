Три вопроса доктору о геморрое

Геморрой — заболевание, при котором происходит увеличение кровеносных сосудов в нижней части прямой кишки. Как правило, оно имеет довольно неприятные симптомы: боль, запоры, дискомфорт в животе, метеоризм и выпадение узлов при испражнении. Лечением геморроя нужно заниматься незамедлительно и обращаться к врачу-колопроктологу. На вопросы отвечает врач-колопроктолог Алексей Чердаков.Что это за болезнь и почему она возникает?На самом деле, зачатки геморроидальных узлов есть у всех людей, поэтому геморроем называют патологию этих самых узлов. Среди симптомов — выпадение , тромбозы и воспаления, а также кровотечения узлов.“Как бы мы хорошо не изучили эту патологию, точных причин первичного развития геморроя до конца не установлено. Как правило, стартовым механизмом можно считать увеличение давления в венах прямой кишки и анального канала с их последующим растяжением”Существует несколько факторов риска, которые провоцируют геморрой и его осложнения. К ним относятся:нарушения работы пищеварительного тракта, а также частые запоры и диареималоподвижный образ жизни и преимущественно сидячая работасильное натуживание при дефекации и проведение в туалете большого количества временивредные привычки: курение и частое употребление алкоголябеременностьфизические нагрузки и подъем тяжестейнаследственный фактор в виде нарушения функционирования соединительной тканиКакие есть способы профилактики геморроя?Чтобы избежать геморроя, достаточно избавиться от некоторых факторов риска, провоцирующих геморрой. В первую очередь, речь идет о здоровом образе жизни. Необходимо увеличить физическую активность и избавиться от вредных привычек. Тем не менее, спортом заниматься нужно только под присмотром тренера и не брать дополнительные физические нагрузки.Также для профилактики геморроя необходимо следить за своим питанием и составлять сбалансированный рацион, чтобы не было проблем с дефекацией. Необходимо ограничить острое, жареное, жирное, копченое и соленое.“Отказ от применения туалетной бумаги и соблюдение базовых гигиенических манипуляций после дефекации также способствует корректному восстановлению кровоснабжения в области прямой кишки и анального канала”При первых симптомах геморроя не нужно стесняться — лучше сразу обращаться к проктологу. Чем раньше человек начнет лечение, тем быстрее и проще можно будет победить болезнь.Какие есть эффективные методы лечения геморроя?Современная медицина располагает теми методами лечения, после которых пациент быстро реабилитируется и не испытывает дискомфорта во время этого периода.“На ранних стадиях, безусловно, возможно проведение только лишь консервативной терапии для улучшения конкретной клинической ситуации. Безоперационные методики на начальных стадиях заболевания также доказали свою эффективность и имеют ряд преимуществ (склерозирование геморроидальных узлов, лигирование латексными кольцами, инфракрасная фотокоагуляция геморроидальных узлов) в виде быстрой реабилитации и длительной ремиссии заболевания”Также для лечения геморроя используются более радикальные методы с применением лазерных технологий. Такой метод лечения позволяет вылечить заболевания без нанесения ран.“Данные методики зарекомендовали себя, как высокоэффективные, малотравматичные, практически безболезненные в послеоперационном периоде, их также возможно комбинировать с различными другими физическими методами воздействия на ткани (ультразвук, электрический скальпель) и выполнения, так называемых, гибридных оперативных вмешательств”