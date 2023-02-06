Британский врач назвал простой способ снизить риск тромбоза без лекарств

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Тромбоз остается довольно опасным заболеванием, значительно ухудшающим качество жизни. Его причины известны, отсюда и рекомендации по профилактике заболевания. Один из таких реалистичных советов озвучил британский сосудистый хирург.Издание Daily Express опубликовало рекомендации британского сосудистого хирурга Марка Уайтли по поводу предотвращения образования тромбов. Эти сгустки заполняют просвет сосуда, затрудняя кровообращение и провоцируя воспаления в разных органах.Особенно опасно появление тромбов в сосудах легких, сердца и мозга, это чревато серьезными последствиями вплоть до летального исхода.Причин болезни много. Но основными медики называют изменения состава крови, варикозное расширение вен и малую физическую активность. Доказанный факт: в ухудшении качества крови большую роль играют огрехи в питании. Но есть и еще один известный критичный фактор — обезвоживание. При малом объеме выпиваемой воды кровь сгущается, что мешает кровотоку и усиливает риски тромбообразования.Врач делает вывод: достаточное потребление воды способно значительно снизить риски развития тромбоза.