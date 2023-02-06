Прием виагры способен снизить риск смерти на 25 процентов

Американские врачи из медицинского центра Хантингтона провели исследование влияния приема лекарств от эректильной дисфункции на сердечно-сосудистую систему мужчин и на риски их преждевременного ухода из жизни. Выяснилась интересная связь.В работе, опубликованной в Journal of Sexual Medicine, ученые рассказали о ходе эксперимента и его итогах. Для проведения аналитики специалисты отобрали данные около 70 тысяч мужчин, страдающих от эректильной дисфункции. Части из них была назначена терапия с препаратами силденафил или тадалафил.Выяснилось, что эти пациенты на 13 процентов реже имели серьезные сердечно-сосудистые патологии. При этом риск смерти из-за болезней сердца и сосудов у них снижался на 39%. Опасность раннего ухода из жизни от других болезней была меньше, чем в контрольной группе, на 25%.Аналогичные последствия наблюдаются и при приеме виагры. Здесь алгоритм понятнее, поскольку это лекарство изначально предназначалось для лечения стенокардии. но оказалось, что по прямому назначению виагра не слишком эффективна, зато улучшает эрекцию за счет усиления кровообращения в органах малого таза, в том числе, половой системы.Что касается других лекарств от эректильной дисфункции, то, вполне вероятно, что их влияние на продолжительность жизни может быть и опосредованным, не прямым. Мужчина получает такую поддержку в интимной сфере, что помогает ему стать увереннее в себе. налаживаются семейные отношения, улучшается психологический микроклимат. В итоге растет общее качество жизни и снижается риск опасных болезней.