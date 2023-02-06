Правда ли хорошая осанка — гарантия здоровой спины

Признаками хорошей осанки принято считать ровную спину с небольшими физиологическими изгибами в грудном отделе (кифоз) и пояснице (лордоз), расправленные плечи и прямое положение шеи.При этом ещё в 1967 году профессор Джон Кив писал, что наука не подтверждает преимущества эстетического идеала осанки для здоровья спины. Прошло больше 50 лет, а надёжных доказательств этого всё ещё нет.В исследованиях с участием взрослых людей, детей и подростков не обнаружили связи между изгибами позвоночника и его здоровьем. К такому же выводу пришли, проверив бывших элитных гимнасток.В двух обзорах научных работ также не увидели связи между осанкой и болью в спине.Возможно, дело не в самом положении костей и суставов, а в том, как они двигаются. Учёные предполагают, что проблемы со спиной могут возникать из?за неправильной активации мышц корпуса и таза. Например, у пациентов с болью в пояснице отмечают затруднённое сгибание в тазобедренном суставе из?за чрезмерной активности ягодиц и мышц, выпрямляющих позвоночник.Что важно для здоровья позвоночникаВертебролог и реабилитолог Анатолий Шишонин считает, что хорошая осанка — это, в первую очередь, отсутствие мышечных зажимов, а вовсе не эстетический идеал военной выправки.Хорошей осанкой можно считать ту, что поддерживает нормальное положение тела, при котором не перегружаются определённые участки скелетно?мышечной системыВрач рассказывает, что длительное напряжение мышц вокруг позвоночника может нарушать кровообращение и затруднять венозный и лимфатический отток из мягких тканей спины.Это, в свою очередь, способствует развитию дегенеративных изменений. В результате даже незначительные нагрузки могут обернуться протрузией и грыжей в сегменте позвоночника со сниженным кровообращением.Идеально ровная спина же, которую часто можно видеть на картинках, не обязательно гарантирует здоровье.Таким образом, визуальный аспект осанки значит гораздо меньше, чем функциональность скелетно?мышечной системы. Но вот как понять, стоит ли вам что?то исправлять, — другой вопрос.Как понять, стоит ли работать над осанкойАнатолий Шишонин рассказывает, что мышечные зажимы и блоки в суставах могут появляться в любом возрасте, начиная с младенчества. Они способны проявляться как сразу, так и через довольно длительный срок. Например, после изматывающих физических или психологических нагрузок.Если вы подозреваете наличие проблем с осанкой, для начала обратите внимание на общее состояние организма.Слабость, быстрая утомляемость, тяжесть и плохое настроение после пробуждения — это первые симптомы того, что где?то в организме есть очаги со сниженным кровообращением. Если вы испытываете что?то подобное без очевидных психологических причин или заболеваний, нужно проверить, нет ли мышечных зажимов и блоков в суставах. Со временем эти проблемы могут привести к грыже, протрузии, невралгии, радикулиту и даже ишемическому инсультуИсследования показывают, что упражнения на развитие силы мышц и координации движений дают хорошие результаты в лечении хронической боли в спине.Однако при наличии проблем лучше всего выбрать индивидуальные занятия с врачом ЛФК, а не выполнять какие?нибудь упражнения, которые вроде бы помогают.Реабилитолог советует регулярную, индивидуально подобранную гимнастику, массаж и самомассаж, направленные на снятие мышечных зажимов. Такой подход увеличит ваши шансы на успешное исправление осанки и снизит риск обострений от неверно выбранных движений.