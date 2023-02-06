Кунжутное масло: детоксикация и омоложение организма

Кунжут обыкновенный - однолетнее травянистое растение высотой 1-1,5 м с мощной корневой системой, черешковыми опушенными листьями, цветками, имеющими трубчатый венчик и плодами-коробочками с многочисленными семенами. Именно семена кунжута обладают важными целебными и питательными свойствами.В давние времена кунжут всерьез считался одним из компонентов для легендарного эликсира бессмертия, может быть поэтому в восточных странах кунжут до сих пор употребляют в невероятных количествах. Там его добавляют почти во все продукты и блюда.Полезные свойства кунжутаВсе, чем человечество обязано кунжуту, имеет единственную причину – уникальный химический состав. В нем много белка, полиненасыщенные кислоты (отвечают за снижение уровня холестерина в крови), кальций, магний, цинк, фосфор, железо и клетчатка.Кунжут является основным источником извести в человеческом организме, в которой обычно ощущается острый недостаток. Считается, что употребление в день хотя бы грамм десяти кунжута восполнит недостаток извести, которой очень мало в соках, как в овощных, так и во фруктовых.Кстати, если немножко пожевать семечки кунжута, то можно сильно притупить чувство голода.Витамины (особенно Е и группы В) и минералы (особенно цинк и кальций), содержащиеся в кунжуте, участвуют во многих обменных процессах.Если посмотреть на шкалу полезности растительных масел, кунжутное масло (иначе сезамовое масло) занимает 3 почетное место, сразу после миндального и фисташкового масел.Кстати, масло кунжутного семени значительно дешевле и доступнее двух других лидеров мира растительных масел. В нем есть важные антиоксиданты (сезаминол и сезамол), которые в других продуктах практически не встречаются или встречаются в крайне малом количестве.А между тем, именно эти эфиры отвечают за еще одно чудесное свойство кунжутного масла – длительный срок хранения (до 9 лет) без изменений химического состава. Сезамол по сути является очень мощным природным антиоксидантом.Кунжут от простудыКунжутное семя с древних времен использовалось больными для облегчения дыхания во время обострения астмы и легочных заболеваний. То же относится и к маслу из семян.Капелька кунжутного масла, нанесенная на ватную палочку, поможет мягко и безвредно прочистить ушной проход ребенку.Рецепт от затянувшейся простуды:Перед сном прогреть кунжутное масло на водяной бане до температуры человеческого тела (36-38 градусов), быстро втереть в грудную клетку и накрыть теплым одеялом.Кунжутное семя для женщинВ средние века женщины, которые заботились о своем здоровье, ежедневно разжевывали чайную ложечку кунжута. Считалось, это очень полезно для женской половой системы. Его семя усиливает отток крови во время месячных.Однако именно поэтому беременным женщинам кушать кунжут нужно осторожно. С одной стороны, высокая концентрация кальция способствует формированию костного скелета будущего малыша, но с другой при чрезмерном увлечении кунжутом есть риск потерять ребенка.Также кунжут снижает риск мастопатии и других воспалений молочных желез.При мастопатии может помочь втирание кунжутного масла. Если его нет, то можно просто измельчить семена кунжута в кофемолке, добавить немного растительного масла и прикладывать к груди получившуюся кашицу.В смеси с добавлением льняного и макового семян кунжут действует еще и как сильный афродизиак, причем в равной степени и на мужчин, и на женщин.Отвар из кунжутных листьев сделает ваши волосы гладкими, избавит от раздражений, перхоти и экземы кожу головы, ускорит рост волос.Кунжут для пищеварительной системыОказывается, желудок очень чувствителен к кунжутному семени. Поэтому употреблять кунжут следует в ограниченном количестве.Прием на голодный желудок провоцирует тошноту, жажду и раздражает слизистую пищеварительной системы.Чтобы как-то сгладить побочные эффекты от приема кунжута, его рекомендуется употреблять в обжаренном виде, либо вместе с медом.В этом случае он снизит аппетит, но не торопитесь использовать его в качестве дополнительного средства для похудения – от кунжута полнеют.Кунжутное масло помогает при запорах, а отварные семена, растворенные в цветочном меде, останавливают диарею. Вообще кунжутное масло для пищеварительной системы намного полезнее, чем свежие семена.При язвенной болезни, гастритах и запорах:принимать по 0.5-1 ст.л. масла комнатной температуры ежедневно до 3 раз в день.Кунжутный детоксВ основе данной методики лежит свойство кунжута выводить из организма токсины.1 ст.л. кунжутных семян необходимо тщательно перемолоть в кофемолке, принимать до еды 3 раза в день с достаточным количеством воды.Строго рассчитанная доза поможет сбросить парочку лишних килограмм.Применение кунжутного масла в косметических целяхКунжутное масло сегодня весьма активно используется в производстве лечебной косметики.Хороша и весьма эффективна косметика против UV-лучей на основе кунжутного масла.Масло кунжутного семени можно использовать для массажа, поскольку оно обладает всеми нужными свойствами: расслабляет натруженные мышцы, мягко согревает, заживляет мелкие ссадины, синяки и ожоги. Плюс к этому – легкий приятный аромат с ореховым шлейфом.Маски для лица, в которых в качестве базового масла участвует именно кунжутное масло, освежают цвет лица, сужают поры, устраняют покраснения кожи.Рецепт омолаживающий с семенами кунжута:столовую ложку семян кунжута смешать с 1 чайной ложкой имбиря молотого и 1 чайной ложкой сахарной пудры. Принимать эту смесь 1 раз в день по чайной ложке.А еще кунжутным маслом полезно смазывать трещины и мозоли – заживают с поразительной скоростью.Хорош кунжут и в роли домашнего стоматолога.Рецепт для здоровья ротовой полости:Возьмите в рот 1 ст.л. кунжутного масла, подержите во рту в течение 2-3 минут (можно и больше), совершая легкие сосательные и полоскательные движения, но не глотая.Если данная процедура войдет в привычку, можете забыть про кариес, воспаление десен и неприятные походы к стоматологу.Кунжутное масло – прекрасное средство для ежедневного ухода за кожей лица и тела, в том числе за нежной кожей вокруг глаз. Оно смягчает, увлажняет, питает кожу, уменьшает шелушение и раздражение, восстанавливает защитные функции эпидермиса.Для питания и массажа кожи следует нанести несколько капель кунжутного масла на кончики пальцев рук и втереть в кожу легкими массирующими движениями.Для очищения кожи лица нанесите несколько капель масла на смоченный в теплой воде и отжатый тампон и протрите кожу.Кроме всего прочего, кунжутное масло рекомендуется пить при нарушении обменных процессов в организме, гиперфункции щитовидки, заболеваниях суставов, кишечных коликах (нужно небольшое количество масла втереть в кожу живота), камнях в почках, воспалении желчного пузыря, малокровии и даже при внутренних кровотечениях.Применение кунжута в питанииКунжут прекрасно сочетается почти с любыми продуктами, поэтому самое известное использование семян — в качестве приправы к кондитерским изделиям, к выпечке, к мясу.Если вам захочется усилить вкус кунжута, то перед добавлением в еду его нужно немного прокалить на сковороде, тогда его аромат раскроется еще ярче.Кунжут используется в сыроедении, например, для приготовления кунжутного молока.Кунжут можно размолоть и посыпать им сверху салат, кашу или суши. Сегодня в кулинарии используются целые, иногда обжаренные семена кунжута. Ими посыпают хлеб, печенье, а также мороженое и десерты.В китайской кухне широко используется кунжутное масло. Из остатков после выжимки масла готовят сладости. В ближне- и дальневосточной кухне популярна паста из растертых семян кунжута — тахина.Для ее производства применяется белый кунжут, а сама паста используется для производства сладких десертов, а вместе с сахаром и медом — для изготовления халвы.Кунжут хорошо сочетается с рисом. Его также часто добавляют в овощные блюда, в панировку при обжаривании курицы и рыбы.В японской кухне обжаренный кунжут добавляют в блюда из говядины.Семенами кунжута приправляют салаты, а кунжутное масло даже в небольшом количестве придает блюдам приятный ореховый вкус.Попробуйте добавить кунжут в обычный овощной салат. И останетесь очень довольны результатом!Берем:2 помидора,1 огурец,1 болгарский перец,1 луковицу,3 ст. ложки оливкового масла,перец, соль.И добавляем во все это грамм 15 г кунжута. Вкус становится действительно изысканным!В смесях специй на Среднем Востоке и в Азии используются раздробленные кунжутные семечки.Кунжут имеет сладковатый ореховый вкус, который становится более сильным при обжаривании.Для этого семена кунжута помещают на сухую сковороду и держат на среднем огне 1-2 минуты, часто помешивая и встряхивая сковороду, пока они слегка не подрумянятся и не начнут подпрыгивать.