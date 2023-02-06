Повышенная раздражительность и циничность могут быть симптомами рака мозга

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Онколог Константин Титов: при развитии злокачественной опухоли мозга могут происходить изменения психического свойства.Профессор Титов рассказал в интервью о симптомах, которыми проявляются глиомы. Он отметил, что развитие этих опухолей в мозге нередко сопровождается изменениями в психике человека: он может демонстрировать повышенную раздражительность, эмоциональную возбудимость. Кроме того, его поведение может становиться агрессивным, возникают циничность и неряшливость.«Основные симптомы при глиомах - спонтанно появившиеся и постепенно усиливающиеся головная боль, головокружение и тошнота, нарушение походки и почерка, прогрессивное снижение зрения или двоение в глазах, резкое снижение памяти, онемение и нарушение в движениях конечностей и других частях тела», - подчеркнул онколог.Беседуя с новостным агентством «Москва», врач Константин Титов уточнил, что при появлении таких симптомов необходимо обратиться в поликлинику для проведения осмотра и первичных исследований. Ученый добавил, что образования в виде менингиомы, невриномы или аденомы гипофиза являются доброкачественными опухолями и часто могут полностью излечиваться. Что касается злокачественных образований мозга, онколог напомнил: значение имеет то, в какой период выявляется опухоль.«На эффективность лечения влияет также то, на какой стадии было выявлено заболевание. Чем раньше удастся определить злокачественную опухоль, тем успешнее будет лечение», - поделился профессор Титов.