EurekAlert: Группе ученых удалось восстановить поврежденные из-за хронического заболевания клетки почки
Вылечить поврежденную почку удалось благодаря искусственной блокировке иммунорегулирующего белка интерлейкина (IL-11). Он провоцирует рубцевание тканей, а также становится триггером для молекулярных процессов, которые приводят к фиброзу и нарушению работы органов мочевыделительной системы.
Чтобы блокировать этот белок, вводятся антитела к нему. Впоследствии клетки почек разрастаются, воспаление купируется, ткани восстанавливаются.
По мнению ученых, сделанное ими открытие поможет усовершенствовать лечение пациентов с заболеваниями почек.
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Добавил gorizont в категорию Урология
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