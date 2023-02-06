Определен признак, свидетельствующий об опасности тяжелого недуге
В международном медицинском журнале BMJ Open исследователи рассказали, что висцеральный (внутренний) жир может спровоцировать диабет второго типа и проблемы сердечно-сосудистой системы.
А еще он способен стать одной из исходных причин развития онкологии, особенно, таких ее разновидностей как рак молочной или предстательной желез, а также колоректальный.
В наблюдениях приняли участие около 4,5 тысяч мужчин и женщин старше 45 лет. У них измерялся ряд важных показателей здоровья. Выяснилось, что данные физиологические маркеры значительно ухудшались практически у всех людей, страдающих отложениями висцерального жира.
Но хуже всего, что этот жир способен откладываться на различных органах тела, а также проникать в кровеносные сосуды. В результате жир провоцирует воспалительные процессы, а они, по цепочке, приводят к развитию онкологических болезней.
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