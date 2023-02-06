JCE: как плохое состояние полости рта отражается на здоровье мозга человека
В организме все взаимосвязано. Ротовая полость становится входными воротами для многих инфекций, которые дальше проникают в самые разные органы, провоцируя воспалительные процессы.
Особенно опасно пренебрежение гигиеной ротовой полости для здоровья мозга. об этом красноречиво говорят итоги предварительного исследования Американской ассоциации сердца, обнародованные в журнале JACC: Clinical Electrophysiology (JCE).
Исследователи провели глубокий анализ, используя более сотни различных показателей состояния зубов и их проекцию на факторы здоровья мозга. Охват участников был солидным: 40 000 добровольцев.
Анализ собранных данных показал: у людей с генетической предрасположенностью к кариесу, другим проблемам зубов и нуждающихся в зубопротезировании, был выявлен существенный риск цереброваскулярных заболеваний. То есть, болезней, связанных с сосудами и всей системой кровоснабжение мозга.
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