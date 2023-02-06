JCE: как плохое состояние полости рта отражается на здоровье мозга человека

Врачи часто напоминают о необходимости гигиены полости рта. Уход за зубами — это не только свежее дыхание, а еще и профилактика распространения патогенных микробов по организму.В организме все взаимосвязано. Ротовая полость становится входными воротами для многих инфекций, которые дальше проникают в самые разные органы, провоцируя воспалительные процессы.Особенно опасно пренебрежение гигиеной ротовой полости для здоровья мозга. об этом красноречиво говорят итоги предварительного исследования Американской ассоциации сердца, обнародованные в журнале JACC: Clinical Electrophysiology (JCE).Исследователи провели глубокий анализ, используя более сотни различных показателей состояния зубов и их проекцию на факторы здоровья мозга. Охват участников был солидным: 40 000 добровольцев.Анализ собранных данных показал: у людей с генетической предрасположенностью к кариесу, другим проблемам зубов и нуждающихся в зубопротезировании, был выявлен существенный риск цереброваскулярных заболеваний. То есть, болезней, связанных с сосудами и всей системой кровоснабжение мозга.