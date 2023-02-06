Медик объяснила, что может означать говорение во сне

Фактически около двух из каждых трех человек что-то бормочут или разговаривают во сне, заявила британский сомнолог Тереза Шнорбах.Доктор Шнорбах объяснила в интервью, почему люди могут разговаривать во сне, и являются ли такие разговоры симптомом чего-то патологического или опасного.«Говорение во сне на самом деле является распространенным явлением, которое обычно не считается медицинской проблемой», - рассказала медик изданию The Sun:Врач заметила, что склонность разговаривать во сне известна как сомнилоквия – это один из видов парасомнии или ненормальной активности во сне. Разговоры могут происходить как во время быстрого, так и во время медленного сна, они варьируются от еле слышного и краткого бормотания до целых «ораторских» дискуссий. Обычно такое говорение безвредно, но иногда может указывать на серьезное нарушение сна или проблемы со здоровьем.«Происхождение содержания разговоров во сне остается источником разногласий среди исследователей — оно может быть связано с недавними событиями в жизни спящего или же с активностью во сне», - добавила Шнорбах.Что может спровоцировать разговоры во сне? По словам сомнолога, это может быть стресс, недосыпание, употребление алкоголя, неблагоприятная среда для сна, например, неподходящая температура или слишком много света, попадающего в комнату.«Психическое здоровье также может влиять на разговоры во сне. Известно, что к ним склонны люди, страдающие посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР)», - добавила доктор Шнорбах.Когда обращаться за помощью. Специалист дала совет: если разговоры во сне начинаются внезапно во взрослом возрасте или сопровождаются значительным беспокойством, криком, ночными страхами, энурезом, это следует обсудить с врачом.