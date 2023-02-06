Чем на самом деле грозит переохлаждение стоп
А это может привести к серьезным последствиям. Самый распространенный — простуда и прочие респираторные заболевания. Дело в том, что в легких каждого человека содержат условно патогенные бактерии, они не мешают нормальной жизни, но при переохлаждении микроорганизмы начинают активно размножаться, вызывая все симптомы ОРЗ, а иногда даже приводят к пневмонии.
Переохлаждение стоп быстро приводит к заболеваниям мочеполовой системы. Многим девушкам знакома ситуация: после долгой зимней прогулки дома настигает цистит или боли в почках.
Влияет тепло ног и на активность: если в ночное время у вас замерзают стопы, то весь день вы будете чувствовать себя рассеянной и подавленной. Дело в том, что мозг реагирует на сигнал ног и пытается регулировать теплообмен. Организм не отдыхает, а утром вы просыпаетесь разбитой. Если ситуация происходит регулярно, то день за днем вы начинаете чувствовать себя уставшей и не выспавшейся.
В результате охлаждения, может произойти проникновение в организм инфекции, поражающей суставы, что зачастую приводит к артриту и боли в коленях.
Кроме того, замерзшие ноги во время секса тормозят ток крови в половых органах и мешают женщине получить оргазм. Именно поэтому сексологи рекомендуют девушкам попробовать близость в теплых носочках.
Как согреть замерзшие ноги
Приобретите массажный крем с согревающим эффектом. Наносите его на стопы, когда чувствуете, что замерзли.
Дома носите натуральные шерстяные носочки, немного колючие. Именно такие способны согреть стопы и помочь кровообращению.
Утеплите стельки зимней обуви, а на работе снимайте ее и переобувайтесь. За 8 часов ботинки успеют высохнуть и не вызовут переохлаждения вечером.
Выполняйте небольшую гимнастику для стоп каждые пару часов: встряхивайте ногами, поджимайте и вытягивайте пальцы, вращайте голенью и стопами.
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