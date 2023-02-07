Врач Мясников назвал вызывающие и сокращающие воспаление продукты

Неумеренное потребление мяса, соли, или частое питье сладких газированных напитков способствует развитию воспалительных процессов в организме, заявил врач.

«Теледоктор», кардиолог Александр Мясников напомнил россиянам, что воспаление тесно связано с подверженностью организма серьезным заболеваниям. В частности, его развитие повышает риск аневризмы аорты – патологии главного кровеносного сосуда, распределяющего кровь от сердца к органам и тканям. Без должного лечения аневризма аорты может привести к разрыву сосуда и смерти человека.

«Процессы воспаления играют определяющую роль в развитии атеросклероза и аневризмы аорты. Аневризма аорты встречается у 4-8 процентов обследованных людей», - проинформировал врач Мясников.

Медик посоветовал знать и помнить: некоторые продукты питания при регулярном потреблении вызывают активное развитие воспаления. Александр Мясников перечислил такие продукты:

Мясо и субпродукты
Колбасные изделия
Чипсы.
Сладкая газировка.

«У мужчин риск аневризмы аорты возрастает при повышенном употреблении соли», - добавил кардиолог.

Также врач Мясников назвал сокращающие воспаление продукты:

Овощи и фрукты
Цельнозерновые крупы.
Нежирный сыр.
Чай и кофе.
Орехи.
Вино и пиво.

Медик подчеркнул, что при употреблении любых продуктов важна умеренность.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

https://www.medikforum.ru - Добавил validol в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь