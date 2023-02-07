Почему уровень мочевой кислоты в крови повышен и что с этим делать

Мочевая кислота — это вещество, которое есть в организме любого человека. Она является конечным продуктом метаболизма, то есть не расщепляется на что?то ещё, а выводится с мочой и калом.Мочевая кислота возникает в результате химического распада пуринов. Так называют азотистые соединения, присутствующие во многих тканях и органах и частично поступающие к нам с едой. В основном — с продуктами животного происхождения.Если в крови становится слишком много мочевой кислоты (такое состояние называется гиперурикемией), у человека могут появиться камни в почках или развивается подагра — болезнь, при которой соли этого вещества (ураты) откладываются в суставах и тканях.Какова норма мочевой кислоты в кровиКонцентрация колеблется в зависимости от возраста, пола, особенностей диеты и образа жизни. Повышенным считается уровень мочевой кислоты от 7 мг/дл (416 мкмоль/л)Как узнать, что уровень мочевой кислоты повышенОсновной способ это сделать — биохимический анализ крови из вены, потому что заметных симптомов гиперурикемии нет. Но если концентрация мочевой кислоты увеличивается намного, у человека могут появиться некоторые признаки:Отёк, покраснение и боль в одном суставе. Обычно в большом пальце стопы, реже в колене или других областях.Симптомы камней в почках. Это боль в животе, паху или пояснице, кровь в моче, иногда тошнота и рвота.Если вы заметили такие изменения, запишитесь к терапевту, а он назначит обследование.Почему уровень мочевой кислоты повышенГиперурикемия может развиться по нескольким причинам: в организме вырабатывается слишком много мочевой кислоты, нарушено её выведение почками или при сочетании этих двух факторов.Задержка в организмеК этому приводят:Наследственность. Существует редкое генетическое заболевание — семейная ювенильная подагрическая нефропатия. При ней в почках постепенно разрастается соединительная ткань, и они перестают выполнять выделительную функцию.Почечная недостаточность. При различных патологиях почек нарушается способность фильтровать кровь, развивается гиперурикемия.Метаболический синдром. Это патологическое состояние, при котором у человека повышен уровень глюкозы, есть лишний вес, артериальная гипертензия и нарушено соотношение липидов крови.Лекарства. Они могут влиять на выведение мочевой кислоты. Такое свойство наблюдается у диуретиков, низких доз салициловой кислоты, леводопы, циклоспорина, пиразинамида и никотиновой кислоты.Гипертония.Ацидоз. Так называют смещение кислотно?основного баланса. Например, это происходит при голодании, диабетическом кетоацидозе и после злоупотребления спиртным (алкогольный ацидоз).Преэклампсия и эклампсия. Это опасные состояния, которые возникают во время беременности.Гипотиреоз. Так называют снижение функции щитовидной железы.Саркоидоз. Это редкое иммунное заболевание.Хроническое отравление свинцом. Оно вызывает повреждение почек.Трисомия по 21?й хромосоме, или синдром Дауна.Гиперпаратиреоз. Это усиление работы паращитовидных желёз.Иногда причина задержки мочевой кислоты в крови остаётся неизвестной.Усиленный синтезЕго могут провоцировать:Генетические заболевания. Например, гликогенозы: при этих патологиях в разных органах накапливается гликоген — особая форма глюкозы. Или синдромы Леша — Найхана и Келли — Сигмиллера, при которых у человека нет ферментов, нужных для биохимических реакций в клетках.Особенности питания. Если в диете много мяса, других продуктов животного происхождения или бобовых, то и мочевой кислоты вырабатывается больше.Усиленный обмен нуклеиновых кислот. Это происходит при гемолитической анемии, некоторых формах рака крови.Распад (лизис) любой опухоли.Воздействие органических загрязнителей, например пестицидов.Комбинированные причиныК ним относятся:Злоупотребление алкоголем.Частое употребление безалкогольных напитков на фруктозе.Физические нагрузки (они могут привести к усиленному распаду тканей и уменьшению выделений из почек).Дефицит фермента альдолазы, из?за чего развивается подагра.Болезнь Гирке, или нехватка фермента глюкозо?6?фосфотазы.Что делать, если уровень мочевой кислоты повышенРасшифровкой биохимического анализа крови может заниматься только врач. Если он обнаружит отклонение от нормы, то назначит дополнительное обследование. Оно нужно, чтобы найти причину гиперурикемии. Затем человеку порекомендуют диету, как правило — средиземноморскую. Употребление красного мяса, субпродуктов, алкоголя и напитков с высоким содержанием фруктозы, скорее всего, предложат сократить. Сыр и другие молочные продукты, яйца есть можно.Кроме диеты, пациенту иногда требуются лекарства, которые помогают выводить мочевую кислоту. При артрите используются препараты от воспаления суставов и боли.