Врач предупредил об опасности самолечения

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Самостоятельный переход на другие лекарства смертельно опасен.По словам эксперта, привычка самолечения очень распространена."Как часто на приеме я пытаюсь разобраться, почему у моего пациента вдруг пошла такая отрицательная динамика, и выясняется, что он теперь пьет "очень хорошие таблетки", которые "поставили на ноги" какую-то его подругу", – отметил Доржиев.Врач добавил, что лекарства не делятся на хорошие и плохие, а подбираются индивидуально с учетом результатов анализов, кардиограмм, осмотров и сканирований. Кроме того, при назначении препаратов учитывается их взаимодействие с другими лекарствами, подбирается индивидуальная дозировка.Доржиев указал, что людям даже одного пола и возраста назначают разные лекарства.Ранее лор Магомедали Минатуллаева рассказала, что главными симптомами отита являются зуд, боль в ушах, отдающая в челюсть, висок или глаза, а также повышение температуры тела и периодическое головокружение.По словам эксперта, заболевание может возникнуть в связи с вирусной инфекцией, травмой или грибковым воспалением. Минатуллаев заявил, что в случае игнорирования недуга может развиться менингит или даже потеря слуха.