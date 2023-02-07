Никакого геройства: 5 симптомов ОРВИ, при которых точно пора на больничный

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«Обычный вирус, нечего бояться, пойду на работу». Знакомые мысли? Мы часто геройствуем, когда надо отлеживаться дома и выздоравливать. Рассказываем, в каких случаях стоит брать больничный в обязательном порядке.Мы привыкли уходить на больничный, когда ситуация становится критической: надо ложиться в больницу с осложнениями, или температура близка к 39 градусам. В таком состоянии обычно человек не может даже нормально спать и есть — какая уж тут работа?К ОРВИ же мы относимся снисходительно: такая знакомая инфекция, точно ничего страшного не случится. Чаще всего решение пойти оказывается в корне неверным: человек заболевает еще сильнее, при этом достается и здоровым коллегам — они тоже заражаются.Как понять, что вы слишком больны и надо оставаться дома?Лихорадка— Если у вас жар, вам определенно не следует идти на работу. Это одно из правил, которое обязан соблюдать каждый человек. Кстати, сбивать температуру таблетками, а потом бежать в офис тоже не нужно — так вы сделаете организму только хуже, — говорит семейный врач Джен Кодл.По словам эксперта, если у человека повышенная температура, то ему стоит как минимум сутки оставаться дома. Если же цифры на градуснике показывают 38–39, то точно стоит уйти на больничный хотя бы на 3–4 дня.Выделения из носаЕще один тревожный звоночек, на который стоит обратить внимание. Если у вас зеленые или желтые выделения из носа, они могут быть симптомами инфекции носовых пазух. Это говорит о том, что вы точно заразны, и о том, что болезнь уже не находится в стадии «безобидной формы».— Проблема заключается в первых шести-двенадцати часах, когда симптомы могут заметно усилиться. Это означает, что к тому времени, когда вы начнете чувствовать себя действительно плохо или у вас появятся новые симптомы, вы, возможно, уже будете на работе, — пояснил профессор Фекете.Сильная головная больЭтот симптом ОРВИ можно заглушить с помощью парочки таблеток. Но если голова болит, плюс есть насморк, температура, вам стоит остаться дома.Во-первых, так организм предупреждает, что все только начинается. Во-вторых, таким образом может о себе заявлять грипп. Вы точно будете заразны еще 5–7 дней (это в лучшем случае). Поэтому звоните на работу и врачу, чтобы сказать, что вам нужен больничный.КашельОн может быть сухим или влажным, но зачастую заболевший буквально закашливается — спазмы такие сильные, что человек как будто задыхается. Если вас мучает этот симптом уже несколько дней, и вы понимаете, что становится только хуже, то уже точно пора показаться врачу.Кстати, иногда кашель возникает как реакция на препараты от насморка или постназальное затекание слизи, как побочный эффект от приема препаратов от давления. В этом случае нужно убрать основную его причину, и кашель исчезнет.Совсем другое дело, если речь идет о кашле, который не проходит на протяжении нескольких дней, усиливается, не дает спать ночами или утром сложно откашляться, мокроты очень много, затруднено дыхание. Причинами могут быть воспаление, инфекции, проблемы с пищеварительной системой, аллергия и даже опухоли.Боль или першение в горлеБоль в горле — это самый характерный признак даже не ОРВИ, а ангины. Человеку больно проглатывать пищу и даже просто пить воду, рассказывал Антон Ризаев.Врач-оториноларинголог медицинского холдинга «СМ-Клиника»— Также при ангине, как правило, бывает лихорадка — так по-научному называется подъем температуры тела выше 37 ?С, однако ее может и не быть. Патогномоничным, то есть характерным именно для данного заболевания, признаком считают наличие налета на миндалинах (их еще называют гландами), как правило, на обеих, — поясняет эксперт.Заболевание весьма заразно, поэтому способно распространяться в коллективах, приводя к эпидемиям. Как правило (хотя бывают и исключения), ангину вызывают бактерии, наиболее частый возбудитель — гемолитический стрептококк.Нередко ангиной называют также обострения хронического тонзиллита, когда возбудитель изначально присутствует в организме и его активация происходит под воздействием тех или иных факторов, кратковременно снижающих иммунитет, таких как переохлаждение, стресс или недостаток сна.