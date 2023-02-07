Какие проблемы с организмом обостряются после 35 лет: врач Чистякова

С возрастом организм хуже усваивает белок, интенсивнее теряет кальций и коллаген, недополучает микроэлементы, начинает страдать от саркопении.Кандидат медицинских наук, реабилетолог Александра Чистякова рассказала в интервью, какие проблемы со здоровьем становятся актуальными в возрасте после 35 лет.«После 35 лет у каждого человека начинает снижаться уровень усвояемости белка», - назвала медик одну из проблем.Чистякова уточнила, что стареющему организму для усвоения белка нужны дополнительные дозы витамин С. Если количество витамина в рационе является низким и не употребляются добавки, человек рискует не получить значительного количества белка – это, в свою очередь, ускоряет физическое старение тела.«Из-за потери белка к 40-45 годам почти у каждого человека появляются первые признаки саркопении – недостаточности мышечной ткани», - поделилась Чистякова с «Газетой.ru».Специалист отметила, что саркопения делает человека подверженным определенным нарушениям – разного рода растяжениям мышц и связок, проблемам с суставами. После 35 лет люди начинают чаще жаловаться на боли в спине и ногах, плечах и шее. С этого возраста, помимо ослабления мышц из-за недостатка белка, начинает ухудшаться качество соединительной ткани, поскольку в организме снижается содержание коллагена. Недостаток коллагена вызывается возрастными изменениями в работе кишечника.«Кроме того, после 35 лет начинает вымываться кальций, что со временем приводит к ломкости костей и суставов», - дополнила специалист.По словам Чистяковой, проблему вымывания кальция усугубляет недостаток витамина D и фосфора в рационе. Все это повышает риск развития остеопорза, который разрушительно действует на кости скелета.Учитывая вышесказанное, относиться к здоровью после 35 лет следует бережнее. Важно следить за тем, чтобы получаемая пища обеспечивала организм белком и микроэлементами, заниматься посильными упражнениями или гимнастикой, беречь мышцы и суставы от перегрузок и резких движений.