Названы эффективные упражнения для проработки области талии

Фитнес-тренер Уилл Дуру рассказал о тренировках для проработки области талииОдним из самых эффективных упражнений специалист назвал приседания с гантелями: «Опустите руки вдоль тела и приседайте, пока гантели не коснутся пола. Необходимо сделать три подхода по 16 раз».Также помогут упражнения со скакалкой или фитнес-резинками.«Наступите правой ногой на один конец резинки и энергично вытягивайте вверх второй конец, отводя руки в левую сторону. Затем поменяйте ногу и направление движения. Понадобится три подхода по 12 повторений», — сказал тренер.Мышцы корпуса также хорошо прокачивает упражнение «Русский твист». Необходимо сесть на пол, отклонить корпус, поднять ноги на 10-15 сантиметров и выполнять скручивания в обе стороны 20 раз в три подхода.Для второго упражнения понадобятся слайдеры или скользящая ткань.«Стоя в планке, подтяните колени к груди и вернитесь в исходное положение. Сделайте три подхода по десять повторений. Затем, стоя в планке, попеременно подтягивайте левое колено к правому локтю, а правое — к левому. Выполняйте движения на протяжении 20 секунд. Повторите их дважды, сделав перерывы по 30 секунд», — посоветовал тренер.